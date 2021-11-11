ACCA热烈欢迎国际可持续发展准则理事会正式成立

上海2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — ACCA（特许公认会计师公会）日前表示，热烈欢迎国际可持续发展准则理事会（ISSB）正式成立，这是公司报告明朗化进程中具有历史意义和至关重要的一步。

ACCA行政总裁、价值报告基金会董事会（VRF董事会）联合副主席白容 （Helen Brand）说：“ISSB的成立为我们创造了千载难逢的机遇，让我们能够帮助构建全球报告准则，使其为投资者、各经济体和公共利益造福。早在2020年12月，我们就曾表示极力支持成立ISSB。因为这一举措势在必行，其目的是应对当今重大的全球性环境和社会挑战，加速必要的资本重新配置，推动企业决策积极变革。”

作为VRF董事会联合副主席，白容补充道：“随着国际综合报告框架和SASB标准逐步覆盖全球，VRF可以帮助ISSB在全球范围内实现迫切需要的报告一致性。我们尤其欢迎IFRS基金会致力于根据综合报告原则打通财务报告和可持续发展报告。我们认为，这对发布高质量的关联公司报告至关重要。”

在ISSB成立当天，ACCA还发布了一份政策文件，名为《关联公司报告标准制定原则》(Principles for connected corporate reporting standard setting)。该文件呼吁建立一套内容一致、相互关联的全球报告准则，并与ISSB和VRF的大部分工作保持一致。同时，这份文件对政策制定者、监管者和标准制定者提出了七项呼吁：

除财务报表，还要制定与财务报告要求一致、且相互关联的高质量财务报告要求 开展多边合作，确保各国报告要求的一致性，具备跨越国界的可操作性 与IFRS基金会和国际综合报告框架制定的全球标准保持一致 以关键术语的共同定义为依据制定相关要求，包括“可持续发展”、“可持续发展报告”和“企业价值” 考虑到强制性报告要求的成本效益，避免过度披露 善用技术，同时避免忽视公司治理、战略和商业模式的背景 将报告要求与其他政策杠杆相结合，避免将商业资源单纯用于实现报告合规，而是要用于商业模式转型，真正实现公正和绿色转型。

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