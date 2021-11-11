苏黎世2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Mountain & Co. I Acquisition Corp.（以下简称为“公司”）今天宣布完成其首次公开发行2000万投资单位，每单位定价为10.00美元。从2021年11月5日起，这些投资单位以“MCAAU”作为代码，在纳斯达克全球市场上交易。每个投资单位由一股A类普通股和半份可赎回认股权证组成，每一整份认股权证可以以每股11.50美元的行权价购买一股A类普通股。待组成这些投资单位的证券开始单独交易后，预计A类普通股和认股权证将在纳斯达克上市，代码分别为“MCAA”和“MCAAW”。

公司成立的目的是与一个或多个企业或实体实现合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。虽然公司为识别潜在业务合并机会所做的努力不限于特定行业，但它打算专注于消费互联网和B2B数字基础设施行业。

瑞信证券（美国）有限责任公司将担任簿记管理人。该公司已授予承销商45天的选择权，即如果出现任何超额配售，可以以首次公开发行的价格额外购买多达300万投资单位。

美国证券交易委员会（SEC）于2021年11月4日宣布与这些证券相关的注册声明生效。本新闻稿不构成这些证券的出售要约，也不构成对这些证券的购买要约邀请，并且倘若在任何州或司法管辖区，根据任何该等司法管辖区的证券法，在备案或获得资格之前，此类要约、邀请或出售均属违法，则不应出现任何出售这些证券的情况。

此次发行将只通过招股说明书进行。与本次发行相关的招股说明书副本可以邮寄方式从瑞信证券（美国）有限责任公司处获取（地址：6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560，招股说明书部），或者通过以下电子邮件索取：[email protected]。

Mountain & Co. I Acquisition Corp. 完成2亿美元首次公开发行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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