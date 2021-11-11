产业新进展：Moxa 助推TSN标准化落地

— TSN-G5008系列产品受颁《时间敏感网络产业链名录计划产品测试证书》

《时间敏感网络产业链名录计划产品测试证书》的颁发有力推动了TSN标准化在国内的落地。

TSN-G5008 系列交换机是确保工业制造网络符合工业 4.0 应用需求的理想选择。

Moxa 将持续携手行业伙伴，不断尝试，共同促进TSN标准化的落地。

上海2021年11月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为未来工业互联的重要技术趋势，TSN（时间敏感网络）从概念性项目，发展到如今受到行业广泛认可，其标准化落地情况一直备受关注。

9月28日，工业和信息化部主办，中国信息通信研究院、工业互联网产业联盟、中国邮电器材集团有限公司联合承办的2021工业互联网网络创新大会（下以“大会”简称）在北京国家会议中心揭幕，总结分享了工业互联网创新发展战略实施以来取得的经验成果。

首批《时间敏感网络产业链名录计划产品测试证书》在本次大会正式颁发，Moxa 凭借突破性产品TSN-G5008以及一直以来在TSN领域的积累与探索，有幸获得编号001的首张证书。



证书

名录创建，产业推进新突破

本次大会中，Moxa 中国区工业网络基础事业部产品经理张杰受邀出席，并代表 Moxa 接受由中国信息通信研究院副院长胡坚波先生颁发的《时间敏感网络产业链名录计划产品测试证书》。



Moxa中国区工业网络基础事业部产品经理 张杰（右五）

中国信通院不仅是此次大会的承办方之一，也是时间敏感网络产业链名录计划的发起单位。作为我国工业互联网领域的顶层智库，信通院一直致力于TSN技术研究和产业推进的工作，对于TSN技术在我国的普及和发展起到了相当重要的作用。

时间敏感网络产业链名录计划最早可以追溯到去年的工业互联网网络创新大会，工业互联网产业联盟正式启动了时间敏感网络产业链联动计划，并在12月面向业内正式发布了3份产业链名录计划的框架文件。Moxa 作为联盟单位，积极参与联动计划，与业内企业单位共同组建了交换机、网关、控制器等设备类工作组，从硬件设备的角度，为TSN产业生态的建立奠定了基础。

就在今年6月，TSN产业链名录计划产品测试活动正式启动，旨在筛选出优秀的商业产品加入到产业链名录计划，推动行业企业用户应用、部署优秀产品及解决方案。Moxa 提交的TSN-G5008通过层层筛选，从一众提交的产品中脱颖而出，最终获得首张证书。

与此同时，名录的创建不仅是整个产业对于TSN标准化的成功尝试，更是TSN标准化落地的重要突破，Moxa 十分荣幸能够参与和见证这一过程。

持续突破，拥抱TSN新世代

此次纳入产品测试名录的TSN-G5008系列交换机是确保工业制造网络符合工业 4.0 应用需求的理想选择。凭借TSN 实时性、低延时、准确性以及安全性的天然优势，不仅能够显著提升工业场景下网络传输质量，更乘风标准化落地，拥有无限可能。

这并不是 Moxa 在TSN领域的初次尝试和部署，一直以来，Moxa 依托在工业互联领域的技术积累与实践经验，在自身不断探索和突破的同时，积极参与和推动TSN相关标准制定，着力推进TSN标准化的落地。例如在标准制定部分，Moxa 参与了TSN在工厂自动化领域落地的标准文件IEEE 60802，在轨道交通相关的下一代列车标准Shift 2 Rail ，以及OPC UA FLC等等。目前还正与国内科研院所和高校合作，开展定制国内的TSN相关标准的工作而在TSN 技术落地部分，除了信通院，Moxa 还参与了全球5大TSN测试床（如欧洲LNI 4.0，美国&欧洲IIC等）的系统性测试，相关产品技术在全球范围内已经具备领先的性能和兼容性。

如今，TSN相关产品广受业内认可，无论对于整个工业互联市场还是TSN标准化的落地都是重要的突破，而对于 Moxa 来说，这不仅是自身产品技术的突破，更是大展身手的开始。当前，TSN产业已经从起步阶段，进入到关键发展阶段。未来可期，面向工业互联发展，Moxa 将以此次认可为动力，携手行业伙伴及用户企业，不断尝试和努力，共同迎接TSN新世代的到来。

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