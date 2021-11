韩国政府计划开发《鱿鱼游戏》相关旅游产品及数字景点 2021-11-12 13:51:33 鞭牛士 韩联社11月12日消息, 韩国 政府12日召开第6次国家 旅游 战略会议,敲定“旅游产业复苏及再跃进方案”。根据方案,韩政府计划开发与防弹少年团(BTS)、《鱿鱼游戏》等全球人气文创内容相结合的旅游产品,并开发数字景点。 韩政府还将利用元宇宙平台,构建融合韩国主要景点、人气影视剧取景地等的“韩国旅游宇宙平台”;到明年将 智慧旅游 城市扩至10座,为智慧旅游建立基础;支持国内旅游企业数字转型,培养旅游领域人才。 韩国文化体育观光部长官黄熙表示,若加强虚拟旅游文化,访问韩国的需求将自然提升,政府将推进元宇宙等虚拟旅游与实际访客智慧旅游的“双轨”体系。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the