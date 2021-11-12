新建保障性租赁房实行全装修！青岛保障性租赁住房数量达到21万套（间）

“十四五”末，青岛市保障性租赁住房数量达到21万套（间），占“十四五”期间新增住房供应总量的30%。昨日，青岛市住房和城乡建设局发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（征求意见稿）》，明确了未来我市保障性租赁住房发展的路径。 房源筹集实现多渠道供给 征求意见稿指出，未来，我市保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，坚持“谁投资、谁所有”，引导多主体投资、多渠道供给，鼓励和支持专业化规模化住房租赁企业建设、运营和管理保障性租赁住房。“十四五”末，青岛市保障性租赁住房数量达到21万套（间），占“十四五”期间新增住房供应总量的30%。 具体来看，保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，原则上小户型比例不低于80%，可通过利用集体经营性建设用地建设、企事业单位自建、园区配套建设、盘活闲置住宅和非居住存量房屋、集中建设、商品住房项目配建等多种方式进行筹集。 其中，针对企事业单位自建情况，在符合规划、权属不变、满足安全要求、尊重群众意愿的前提下，允许用于建设保障性租赁住房，并变更土地用途，不补缴土地价款，原划拨的土地可继续保留划拨方式；允许土地使…