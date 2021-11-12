新疆美女，去过50个国家，30岁负债200万，却8个月还清，凭啥？果蝠旅行正大综艺蝙蝠_手机网易网

汪梦云，曾是电视台主持人，知名旅游博主，被称为行走五大洲50国的“野姑娘”。 她主持的一档旅游节目，受到世界各国非常多人的喜欢，她还被评为十大影响力旅游视频达人。 走遍全世界，吃了很多美食的汪梦云无论如何也想不到，自己会迎来一场无妄之灾。 2020年1月，在对疫情的追根溯源过程中，专家锁定了 蝙蝠 体内的冠状病毒。 这一结果被有心人利用，将汪梦云于2016年在制作的旅游节目，吃当地人的日常食物，家养 果蝠 的视频四处发散，激起网民的愤怒。 很多知不道事情来龙去脉的网民为了泄愤，跑到汪梦云的微博下面大肆辱骂。 为了平息众怒，汪梦云将事情的来龙去脉来微博上一一解释了一遍，称自己以前不知道蝙蝠携带病毒，还在节目中吃蝙蝠，对公众造成了不良影响而道歉。 但很多网友并不买账，声称2003年的非典就是吃野味引起的，应该知道蝙蝠作为很多病毒的宿主，不应该这么掉以轻心。 或许是觉得自己本没有必要道歉，或许是看到道歉的微博下，还是骂声一片，最后，汪梦云将这篇道歉文删除了。 其实，有些网友们可能不知道，汪梦云可不仅仅只吃过蝙蝠，她还有很多更加生猛的行为让人惊叹不已。 今天，我们一起来看看汪梦云的故事。 19…