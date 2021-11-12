青年文明号：在西藏传播高原之美的格桑梅朵

图为格桑花示范班组成员。 西藏航空 供图 2021年上半年，共青团中央联合23家部委单位以全国创建“青年文明号”活动组委会名义共同开展了第20届全国青年文明号推荐评选工作。近日，评选结果揭晓，西藏航空客舱部格桑花示范班组作为西藏自治区企业团组织中唯一获评单位，被授予“全国青年文明号”荣誉称号。 图为格桑花示范班组成员。 西藏航空 供图 据了解，西藏航空格桑花示范班组成立于2011年，现有成员48名，其中党员18名、团员30名，平均年龄28岁。自2019年获得全国民航及自治区青年文明号以来，格桑花示范组坚持以做实团建工作为载体，着力构建青年医疗急救志愿服务、青年技术技能比武、重要航班保障、青年讲师宣讲队伍4个青年建功平台。 图为格桑花示范班组成员。 西藏航空 供图 西藏航空格桑花示范班组在民航和西藏交通运输服务领域，开展了一系列卓有成效的服务实践，凭借娴熟的业务和优质的服务，被各界乘客、当地百姓誉为“传播高原之美的格桑梅朵”和“行走雪域之巅的爱心使者”。 图为格桑花示范班组成员。 西藏航空 供图 西藏航空格桑花示范班组结合西藏人民出行的实际困难和公司高高原飞行特点，始终以打造高高原“空中…