谁投资、谁所有！“十四五”末青岛全市保障性租赁住房将达21万套

半岛全媒体记者 郭振亮 11日，市住房和城乡建设局公示了《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（征求意见稿）》，意见稿提到，保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，坚持“谁投资、谁所有”,引导多主体投资、多渠道供给，鼓励和支持专业化规模化住房租赁企业建设、运营和管理保障性租赁住房。“十四五”末,全市保障性租赁住房数量达到21万套（间），占“十四五”期间新增住房供应总量的30%。 房源筹集拓宽至六大渠道 保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，原则上小户型比例不低于80%。各区(市)政府要结合辖区保障性租赁住房需求、存量土地、存量房屋情况以及现有符合条件的租赁型人才住房情况，多渠道筹集房源，切实增加供给。符合保障性租赁住房政策标准的租赁型人才住房等项目，可纳入保障性租赁住房房源统计。 （一）利用集体经营性建设用地建设。推动集体土地有效利用，缓解城市居住用地供需矛盾，在尊重农民集体意愿的基础上，经市政府同意，积极推动利用城区、靠近产业园区或交通便利区域的集体经营性建设用地建设保障性租赁住房。农村集体经济组织可通过自建或联营、入股等方式建设运营…