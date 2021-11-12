飞猪：双11成交额同比增长超60%，12个品牌破亿希尔顿旅游度假区_网易科技

11月12日零点，第13届天猫双11全球狂欢季落下帷幕。 飞猪 数据显示，双11活动商品 成交额 同比增长超60%，12个品牌成交额突破1亿元，比2020年增加了3个。 “双11是飞猪对 旅游 业坚守者的致敬。”飞猪旅行总裁庄卓然表示，越是行业艰难的时刻，越要加倍投入，不仅要给消费者好的价格、满意的体验、优质的会员权益，更要发挥数字化的力量，为商家创造价值。 今年，飞猪旅行商品首次参与双11主会场“每200减30”的规则，并推出会员快速升级计划；同时，大量交通、酒店、民宿、度假类新品集中首发。数据显示，双11期间北京环球 度假区 冬春漫游卡等三大新品累计销量超7万件，8家航空公司“随心飞”产品累计销量超10万件。超100万名用户快速升级为飞猪F3体验会员，享受机场贵宾厅、星巴克升杯等权益。 双11期间，飞猪平台上成交额突破1亿元的品牌达到12个，包括山东航空、雅高、长隆、万豪、洲际、凯悦、上海迪士尼度假区、万达、 希尔顿 、开元森泊、红树林、北京环球度假区。除订单增长外，依托飞猪平台基于官方旗舰店的直营阵地，商家还收获了高质量的用户增长。据统计，双11期间包括主播、达人在内的内容生态…