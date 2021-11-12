新生代亚洲文化匠人系列短片即将发布

香港2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1971年，第一家香格里拉酒店在新加坡开业，用家一般的温暖欢迎每一位客人。自那时起，香格里拉的成长与亚洲的发展紧密相连。在迎来50周年之际，香格里拉启动“心生力量”品牌活动，分享亚洲巨变中的人物和故事，致敬推动了品牌与亚洲共同成长的热忱与价值观。

“心生力量”活动展现了全心全意、坚守初心的精神，系列短片将于2021年11月19日陆续发布，讲述六位年轻的亚洲文化匠人和他们的故事。11月22日起，公众可在微博参与故事分享，即有机会赢取香格里拉积分及礼遇。

香格里拉集团董事长郭惠光表示：“50年来，我们一直用以心相待的服务理念，把亚洲特色的美好体验带到全世界，传递源自亚洲的传统、匠心与热情。亚洲经历了蓬勃的发展，在经济、文化和科技方面取得了突破，这种进取精神也同样激励了香格里拉。我们很荣幸能为亚洲的发展尽一份力。今天，我们希望把亚洲的故事与大家分享。回顾历史，展望未来，我们期待为香格里拉开启新的篇章。”

源自亚洲 心生力量

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预告片及更多详情请浏览www.shangri-la.com/50years/cn。按此下载活动照片。

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香格里拉 “心生力量”品牌活动致敬亚洲50年发展历程 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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