上海2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月8日，法国智奥会展集团（简称“智奥会展”）携城市会展“数字碳中和”解决方案在“第四届中国国际进口博览会新品发布平台”上进行亚洲首发，希望以数字碳中和解决方案，加速推动传统展会绿色化、智慧化转型，提升会展服务水平，实现展会行业的绿色、高效的管理和运营，并借助全球资源和网络优势，助力城市打造国际赛事活动与会展目的地的，为美好城市建设赋能。

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打造城市会展可持续发展新方案

法国智奥会展集团大中华区联合总裁吉娜思在发布会上介绍，在智奥会展的43年发展历程中，通过服务全球政府、机构及企业客户，积累了丰富的经验和对市场需求的认知，并一直致力于整合技术与市场资源，助力城市打造国际活动赛事与会展目的地。近年来，随着技术的快速更迭与客户需求的不断演化，结合数字化思维和技术，尤其是实现城市可持续发展的诉求，正成为市场的新生机遇。有鉴于此，智奥会展推出城市会展“数字碳中和”解决方案，希望借进博会高度开放的平台，让更多的客户了解城市会展可持续发展新思路。

法国智奥会展集团中国区首席执行官周建良介绍到，近年来，智奥会展持续加大对技术的投入，以带给客户更好的赛事、活动及展会体验及效果，特别是疫情之后，客户对于活动数字化、线上化、社交化的需求越加强烈。以近期完成的“元宇宙”概念线上会议为例，智奥会展通过 AR/VR/MR 技术协同，参与者以虚拟形象参与线上活动中，实现虚拟形象间的社交互动的全新线上数字体验。同时，集团秉承“以环保为本、以人为本、以安全为本、以本地化为本、以商道为本”的企业社会责任，坚持并贯彻于业务发展和管理中，以确保为客户提供优质的“数字化碳中和”服务，为城市实现绿色低碳转型提供强有力支持。

“未来已来，智奥会展期望能将集团全球的资源、技术优势等持续引入中国市场，用数字化思维加创新技术，助力城市打造国际会展及赛事目的地，实现城市品牌力。”周建良说道。

共商后疫情时代的产业趋势与机遇

作为连续第三次参加进博会的老朋友，智奥会展于11月6、7日推出了《智奥会客厅 — 聚智见，探奥义》系列访谈节目，邀请到了首都会展集团总经理周一炜先生、摩纳哥足球俱乐部中国区市场总监杨晟鑫先生、洲明体育副总经理杨波先生、SGS知识与管理服务事业群可持续发展系列产品经理陆敏女士、广州城投智奥发展有限公司总经理范松鹤先生、万博宣伟中国区政府关系和公共事务副总裁孙启贤女士，以及华夏新国际体育娱乐（北京）有限公司总经理曹京先生，从“生态力、品牌力、愿景力和竞争力”四大维度，共同探寻后疫情时代下的会展行业发展、品牌营销新趋势、绿色及智慧场馆以及城市可持续竞争力的发展机遇与挑战，围绕“数字碳中和”主题，共商、共促产业绿色发展。

11月6日下午，展台迎来了法国驻华大使罗梁先生一行，并由大中华区联合总裁吉娜思向罗梁大使介绍了集团三大版块业务，大使对智奥会展在中国15年的发展予以肯定。

在本次进博会展示期间，展台还迎来了包括青岛市贸促会，天津市工信部，山西建投，厦门商务局、会展局，青浦区管委会，浦东陆家嘴新区陆家嘴金融城发展局，澳大利亚中国商会，国际民防协调署，和会展行业协会等政府机构客户，以及淡水河谷，俊发集团，SGS通标，沈阳新世界博览馆等其他企业代表。

为呼应本次进博会参展主题，在展会现场，智奥会展还推出“迈出脚步 守护地球”捐步活动。展会第三日就已成功募集500万步数捐赠，顺利完成此次参展的公益目标，为守护碧水蓝天显出一份力。

连续三年参加进博会，智奥会展每次都有“新变化”。2019年进博会首秀，重点围绕集团三大核心业务版块进行推介；第二年，展台面积扩大近70%，并正式对外推出“双循环”格局下中国城市会展发展解决方案；今年首发的城市会展“数字碳中和”发展解决方案和《智奥会客厅》直播节目，更是基于中国市场洞察和行业生态建设的最新的本地化举措。



2021年中国国际进口博览会法国智奥会展集团现场照片

进博会为外企本土化发展提供了合作共赢的开放性平台，智奥会展期待有更多的业务通过进博会的平台得以落地，也将引入更前沿的理念和创新技术与方案，推进本地会展绿色管理，提升行业可持续发展意识，共建美好城市，为中国实现“双碳”目标贡献力量。

智奥会展聚焦城市会展数字碳中和解决方案 促行业绿色可持续发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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