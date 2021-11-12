药明生物启动河南灾后重建项目 赋能乡村振兴

河南郑州2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的开放式生物制药技术平台公司药明生物（WuXi Biologics, 2269.HK）宣布启动河南暴雨救援行动灾后重建项目 — 乡村卫生室和“爱心厨房”项目支援受灾地区基础设施建设，改善基层就医环境和学生饮食环境，为乡村振兴赋能。

今年河南地区暴雨灾情发生后，药明生物第一时间响应，通过中国扶贫基金会捐赠1000万人民币驰援河南，目前已完成受灾地区物资援助、以工代赈及家园清理等工作，进入灾后重建阶段。



中国扶贫基金会授予药明生物奖牌

突如其来的洪灾对河南当地学校和基层卫生医疗机构造成了严重破坏，学生无法正常用餐，民众面临看病难等问题。药明生物立足生物制药研发生产服务业务优势，携手中国扶贫基金会、当地政府、乡村振兴局等，通过前期对新乡市、安阳市、周口市、鹤壁市等受灾地区实际需求的调研和评估，结合灾后重建痛点，启动了乡村卫生室和“爱心厨房”项目的支援工作，旨在为受灾学生及民众创造优质校园环境和完备卫生资源，促进当地基础设施建设，助力乡村振兴。

此次灾后重建乡村卫生室项目将支持7所受灾地区乡村卫生室的修建，包括诊断室、治疗室、药房、观察室、值班室、卫生间等，帮助灾后受损的卫生室及早修复投入正常使用，尽快解决就近看病的问题，保障受灾村民的基本医疗服务。“爱心厨房”项目将支持72所受灾学校厨房的修建，帮助水灾后无厨房设备或厨房设备简陋受到破坏的学校改善学校供餐条件，保障学生就餐安全。

药明生物首席执行官，环境、社会和治理（ESG）委员会主席陈智胜博士表示：“我们很高兴河南暴雨救援行动已迅速推进至灾后重建阶段，帮助当地受灾民众早日恢复正常生活，巩固拓展基层乡村建设成果。此次驰援河南灾情，药明生物响应速度之快、援助范围之广，不仅体现了管理层对履行企业社会责任的重视，更体现了药明生物作为一家全球企业的担当。药明生物将继续积极参与社会公益事业，促进公司可持续发展，回馈社会，为促进乡村振兴和实现共同富裕贡献积极力量。”

未来，药明生物也将继续践行企业社会责任，围绕肿瘤、罕见病、助农助学、环境保护等领域开展丰富的公益活动，进一步促进公众健康、基层教育、绿色发展等水平的提升，为助力乡村振兴、实现共同富裕贡献绵薄之力，为全球员工和社区赋能，不断创造社会价值。

紧急驰援 传递人间温暖

河南暴雨灾情发生后，药明生物管理层和药明生物慈善基金会理事会紧急组织驰援方案讨论，不仅迅速决定向河南受灾群众捐款1000万元，还为河南籍受灾员工提供补助金等救助，用大家庭的温暖和爱心帮助遭遇困难的每一个小家庭。

7月底，药明生物捐赠善款完成物资匹配工作，总计3264份粮油包、50顶帐篷、200台弥雾机、1515张钢塑折叠床和427个家庭保障箱发放至河南省巩义市集沟村、胡坡村等九个村的灾区民众手中，及时有效地保障了当地灾民长达15天的正常生活。

在随后的以工代赈阶段，药明生物通过劳动补助的方式，鼓励灾民参与受灾房屋和村道淤泥清理等工作，缓解灾后群众的误工和无收入等困境，支持灾民凝心聚力清理家园，早日恢复生产生活，共惠及新乡市辉县市吴村镇和鹤壁市淇县20个村近3万人。

关于药明生物

药明生物（股票代码：2269.HK）作为一家香港上市公司，是全球领先的开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台。公司为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的端到端研发服务，帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药，实现从概念到商业化生产的全过程，加速全球生物药研发进程，降低研发成本，造福病患。

截至2021年6月30日，在药明生物平台上研发的综合项目达408个，包括212个处于临床前研究阶段，160个在临床早期（I/II期）阶段，32个在后期临床（III期）以及4个在商业化生产阶段。预计到2024年后，公司在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将超过43万升，这将有力确保公司通过健全强大的全球供应链网络为客户提供符合全球质量标准的生物药。

药明生物将环境、社会和治理（ESG）视为业务发展和企业精神的重要组成部分，并致力于成为全球生物制药领域ESG领导者。公司应用更绿色环保的新一代生物制药技术和能源持续为全球合作伙伴赋能，并成立了由首席执行官领导的ESG委员会，在提升运营效率的同时践行可持续性发展承诺。如需更多信息，请浏览：www.wuxibiologics.com。

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