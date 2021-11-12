大连2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，大连华信正式加入中国信通院“可信区块链推进计划”，成为理事成员单位。由大连华信自主研发的D-BaaS区块链服务平台体系，为行业提供可信区块链基础设施，推动区块链技术产业实践，用技术创造信任，让信任创造价值。



大连华信正式加入可信区块链推进计划

关于可信区块链推进计划

为推进区块链技术与实体经济深度融合，中国信息通信研究院于2018年联合158家企业牵头启动“可信区块链推进计划（Trusted Blockchain Initiatives，简称TBI）”，作为由国内外区块链相关企业、科研机构联合发起的产业合作机制，宗旨是推动区块链基础核心技术研究和行业应用落地，制定可信区块链标准，支撑政府决策，促进区块链行业良性健康发展。

成立至今，可信区块链推进计划成员单位已达到500余家，陆续成立了技术标准、行业应用、政策法规、媒体特设、国际合作等方面的20余个专题项目组。

旗下“可信区块链系列测评”作为行业领先的区块链测评体系，由中国信息通信研究院进行测试测评工作。自2017年以来，中国信通院连续四年开展“可信区块链系列测评”工作，已完成区块链测试测评相关的国际国内标准十余项，涵盖基础功能、性能、安全、BaaS、密码、政务应用、供应链金融、存证应用、溯源应用共9种评测类型，涉及300多个测试项，形成完备的区块链测评体系。累计服务区块链企业60余家，完成测评工作130余项，逐渐成为区块链产业发展的风向标。

大连华信D-BaaS区块链服务平台体系

大连华信D-BaaS区块链服务平台体系，由大连华信自主研发，秉承“技术创造信任，信任创造价值”理念，以D-BaaS区块链服务平台和BCD区块链等平台产品为依托，覆盖区块链全产业链，提供区块链+供应链金融、跨境电商平台等多行业应用实践，助力用户打造一体化区块链解决方案。

大连华信D-BaaS区块链服务平台

D-BaaS区块链服务平台面向各行业应用，提供区块链接入和使用服务的平台，统一不同区块链底层之间的接入差异，简化应用的接入，提供成熟的API和SDK开发包。各类应用通过一套标准化、面向业务的接口实现跨区域、跨链的数据信息交互与共享。

大连华信BCD区块链引擎

BCD区块链引擎，由大连华信自主研发，面向高性能联盟链建设，搭建大网络容量、灵活部署、通用性强、安全可靠、低成本的区块链底层平台。

大连华信区块链+金融服务平台解决方案

围绕核心企业的授信和事实商事发行电子信用凭证，盘活核心企业闲置银行授信，通过核心企业信用的穿透与流转，帮助供应商中小企业解决融资难融资贵的难题，实现产业链的协同发展。

大连华信跨境电子商务区块链服务平台解决方案

跨境电子商务区块链服务平台，将提供给包括海关、银行、物流公司等多参与方使用，充分利用区块链分布式账本技术的提供的不可篡改、不可否认、去中心化信任、实时数据共享、链上执行业务等多种能力，对跨境电子商务进行技术赋能。

大连华信成为中国信通院“可信区块链推进计划”理事成员单位 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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