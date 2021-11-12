11月8日起国际旅行禁令解除 游客大量回归(图)

11月8日起，美国解除对国际游客长达20个月之久的旅行禁令。（图片来源：Adobe Stock） 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。 【看中国2021年11月12日讯】（看中国记者程帆纽约综合报导）从11月8日（周一）开始，美国已解除了对国际 游客 长达20个月之久的新冠 旅行禁令 ，即游客只要能够出示 疫苗 接种证明和新冠检测非阳性证明就可以进入美国。作为世界的金融中心与旅行热门城市的纽约来说，解除禁令无疑是个天大的好消息。尤其是一些与旅游比较紧密相关的行业，例如，酒店、旅馆、餐饮业、旅游胜地、百老汇，及其他娱乐表演行业等。据悉，具有88年历史的“无线电城圣诞奇观秀”（Radio City Christmas Spectacular）已经从11月5日起正式对外开放。 看中国网站 禁止建立鏡像網站。返回正版看中国网站。 据纽约市餐饮酒店联盟（NYC Hospitality Alliance）执行董事里吉（Andrew Rigie）介绍，目前，全市仍然有大约100家酒店关闭。但随着国际游客不断增加，许多酒店将在近期重新开放，并确保客人和工作人员的健康与安全。