曹长青∶日本孩子赢在起跑线上 澳洲新闻网

前三篇专栏，我写的都是 日本 与 美国 比较，强调日本的独特性，那种由日本 传统文化 所塑造的国民性。在这个塑造过程中， 教育 至关重要。而这一点，尤其和当今的美国有很大不同。 澳洲禁闻安卓APP,看其它网站看不到的澳洲禁闻 美国左派风潮非一日之寒，其中一个重要原因是左派势力基本控制了美国的教育，从 孩子 阶段就灌输左倾意识形态，培养（毒化）出一批批的“美式红卫兵”、左疯继承人。最近美国左派民主党在国会提出“选举改革法”，其中就有把投票年龄降至16岁，因年龄越小，越容易被洗脑、被欺骗，从而成为左派票源和力量。美国甚至在幼儿园阶段就对孩子传播“变性”是“ 自由选择 ”这种荒谬教育，甚至要改变男、女的代名词“他、她”等。 美国的保守派当然知道争夺孩子教育的重要性，但他们很难战胜左派，因有三大劣势∶第一，即使父母在家里用传统价值教育孩子，而外部左派掌控的教育界、 新闻界 、影视界等，人数成千上万。两个父母对付百万左派，数量上不成比例。第二，孩子在家除睡觉外，仅早晚与父母在一起，白天基本都在学校和课外活动，被左派老师引导（老师多数左倾，美国教师工会是最左的团体之一）；所以在影响孩子的时间上，父…