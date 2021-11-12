上海2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月3日，原创极限运动鞋服品牌 Vans 宣布与英国滑板品牌Palace 再度合作推出联名系列。双方以秘密培育蘑菇作为核心设计概念，将“培育选址”拟定于伦敦 SOHO 的地下室，在阴冷潮暗环境的滋养下，诞生出三双 Skate Sk8-Hi 鞋款。

继今年六月 Vans 与 Palace 基于 Palace “新晋员工”Jeremy 的创意，发布由三双 Skate Authentic 鞋款构成的首次联名系列后，在本次合作中双方的设计焦点转移至另一款 Vans 经典鞋型 — Skate Sk8-Hi，并为其配备纯白、蓝黑、黄黑三种配色方案，蘑菇元素则经由 Vans 和 Palace 精心设计“生长”于鞋腰处。

此外，Vans 携手 Palace 发布合作短片，以叙事的表现方式传递系列的设计概念。短片的场景布置还原了实验基地氛围，将实验室专用桌椅陈列其中，而担任首次合作的创意代表 Jeremy 则逃离了湿冷的地下室，改由 Danny Brady 和 Rory Milanes 担任联名系列短片主角。

Vans x Palace 联名系列于 2021 年 11 月 5 日起登陆 Vans 微信小程序。敬请访问 VANS.COM.CN 或关注 VansChina 官方微信了解更多发售详情及产品资讯。

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VN0A4BWB997 Skate Sk8-Hi Blue/P Shroom VN0A4BWBA8K Skate Sk8-Hi Marshmallow/P Shroom VN0A4BWBA8L Skate Sk8-Hi Yellow/P Shroom

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Vans 再度联手 Palace，推出联名系列 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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