纽约2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 道明生物（“TreadwellTherapeutics”）是一家临床阶段研发针对高侵袭性癌症新药的生物科技公司，今日在华盛顿特区华盛顿会议中心及网上举办的第36届癌症免疫治疗学会（SITC）年会（2021年11月10日至14日）上发布了有关该公司CFI-402411临床项目的海报。造血祖细胞激酶1(HPK1)对免疫细胞活化起负调节作用，而CFI-402411正是针对HPK1的同类首创口服抑制剂。本次海报描述了道明生物赞助的TWT-101临床试验所呈现的初步剂量递增数据，这是CFI-402411首次在晚期实体瘤进行人体临床试验。

加州洛杉矶西达赛奈附属Angeles诊所及研究所的研究/免疫肿瘤学主任Omid Hamid博士表示：“CFI-402411是一种强效口服HPK1 (造血祖细胞激酶1，也称为丝裂原活化蛋白激酶1，MAP4K1)小分子抑制剂。HPK1是T细胞和B细胞反应的负调节因数。我们已经看到这种抑制剂在多发性实体瘤患者中的初步耐受性和临床益处，包括PD1经治病人。”

Treadwell Therapeutics联合首席执行官Michael Tusche博士表示：“采用CFI-402411来抑制HPK1，是一种通过口服疗法刺激抗肿瘤免疫的新方法。作为全球第一个进入临床阶段的HPK1抑制剂，我们对CFI-402411的前景感到非常兴奋，期待在2022年及以后分享TWT101的更多结果，包括与帕博利珠单抗联合用药和专注生物标记物的临床研究。”

2021 SITC海报展示和详细资讯：

TWT-101：CFI-402411（造血祖细胞激酶-1（HPK1）抑制剂）单一用药以及与帕博利珠单抗联合治疗晚期实体恶性肿瘤受试者，首次人体1/2期研究

公开号：489

海报展示厅

时间：2021年11月12日，上午7：00-8：30

在标题为“TWT-101：CFI-402411（造血祖细胞激酶-1（HPK1）抑制剂）单一用药以及与帕博利珠单抗联合治疗晚期实体恶性肿瘤受试者，首次人体 1/2期研究”的展示报告中，由探索性体外SLP-76测试显示，CFI-402411在剂量最高达到400 mg(每日一次给药)时在患者表现出可耐受安全性、线性药代动力学以及生物有效浓度，在这组经过大量治疗的未选择患者群体（N=16）中，5名患者在至少一次肿瘤评估中达到病况稳定，其中2名患者（唾液腺和基底细胞癌）在至少3次肿瘤评估中达到病况稳定。基底细胞癌患者之前曾接受过抗PD1抗体治疗。最常见的药物相关毒性 (任何级别，发生在10%以上的患者中）为腹泻（62.5%）、恶心（43.8%）、食欲下降（31.3%）、消化不良（25%）、血肌酐升高（25%）和疲劳（25%）。

关于CFI-402411

CFI-402411是一种高效的HPK1抑制剂，在临床前研究中显示其具有免疫启动作用，包括减轻对T细胞受体（TCR）的抑制，破坏异常细胞因数的表达，通过效应细胞（即调节性T细胞或Treg）改变肿瘤免疫抑制环境，以及在几种小鼠模型中具有强大的抗白血病作用。

关于TWT-101

TWT-101是将CFI-402411用于晚期实体恶性肿瘤的1/2期临床试验。该研究旨在评估CFI-402411的安全性、耐受性、药代动力学、药效学和疗效，以及确定作为单药治疗和与抗PD1抗体帕博利珠单抗联合用药的最佳剂量。该试验将在北美和亚洲的多达15个地点招募约170名患者。它将涉及5个部分，包括各种类型肿瘤的单药和联合用药的剂量升级和扩展，以及生物标志物的回填。

关于Treadwell Therapeutics

道明生物是一家由科学驱动，临床阶段涵盖多个分子种类的，发源于多伦多大学附属综合医院（University Health Network，UHN）的生物科技公司。 道明生物专注于开发全球首创及同类最优肿瘤药物来帮助癌症病人，由包括麦德华教授在内的多位世界著名科学家联合创立。 公司坚实的自身开发的管线包括全球首创的PLK4 激酶抑制剂CFI-400945 ，及同类最优的TTK抑制剂CFI-402257，以及CFI-402411，口服的免疫调节相关的HPK1激酶抑制剂。 道明生物同时具有多个创新生物药及下一代TCR自体细胞治疗平台等临床前管线。 如需了解更多资讯，请存取www.treadwelltx.com。

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Treadwell Therapeutics公司于2021年SITC（癌症免疫治疗学会）年会上发布一份报告，介绍同类首创的HPK1抑制剂CFI-402411的临床试验进展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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