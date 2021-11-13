[酒店，酒店] 在参加这两次检查之前，虽然都已经参加过总公司的活动，但那些时候住的都是双人标间，但这两次检查，我们住的都是单人大床房。之前我觉得。春秋普查那些东西之所以都是男同事参加，是因为如果要女的参与，就必须得两个，因为标准双人房不可能混搭。但经过这一次以后，我才终于明白到原来根本不需要两个人，因为实际上每个人住的都是单人房。 一天换一个酒店，不同酒店风格截然不同，这种经历是我这辈子之前从未有过的。以前去酒店通常都是因为去旅游，而旅游住宿的那些酒店，虽然理论上说是什么准三星，但实际上都挺糟糕。当然也不是真的非常糟糕，我的意思是跟我近一个月住的那些酒店相比的确很有差距。这一个月住的那些酒店也的确有差距，不同地方的酒店效果很不一样。新的酒店和老的酒店很不一样。如果某一天我能去住一下白天鹅，再住一下四季酒店，估计也会感觉差别明显。 之前我不知道高档的酒店和没那么高档的酒店到底有什么区别，因为显然我住过的那些酒店实际上都不咋滴，因为旅游景点的酒店，尤其是跟旅游团住的那些酒店必定也就那个样了。但是这一个月下来，住过的某些酒店的确让我觉得挺喜欢。比如说河源住的亚朵酒店，也比如说顺德伦教的假日酒…