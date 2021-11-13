海亮教育公布2021财年财务业绩

杭州2021年11月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 海亮教育集团有限公司（纳斯达克股票代码:HLG）（“海亮教育”、“公司”或“我们”），一家K12教育管理服务提供商，于今日宣布其截至2021年6月30日的2021财年第四季度及全年财务业绩。

“2021财年是充满挑战的一年，复杂的经营环境和新的法律政策给教育行业带来了许多新变化。得益于我们始终坚持的轻资产发展模式，2021财年我们将海亮教育的优质教育服务覆盖到了更多的学生、家长以及运营管理学校，取得了满意的成绩。我们2021财年的营业收入达到人民币13.758亿元（2.131亿美元），较去年同期的人民币10.274亿元增长33.9%。毛利润达到人民币6.472亿元（1.002亿美元），同比增长44.8%。营业利润达到人民币6.128亿元（9,491万美元），同比增长34.7%。归属于公司股东的净利润为人民币4.830亿元（7,481万美元），较去年同期的人民币3.500亿元增长38.0%。”海亮教育董事会主席兼首席执行官陈军伟博士评论道，“新的法律政策带来了许多挑战，但也带来了一系列新的机遇。着眼未来，民办学校中能够继续不断发展的一定是师资、教学、品牌、服务一流的学校。海亮教育立足“人皆有才，人人成才，让每个生命出彩”的办学理念，通过多样化的模式致力于改善和提升海亮教育及运营管理学校的教育服务和教学质量。例如，提供丰富教学资源和教学工具的星课堂SaaS服务、助力教师掌握学生个性化学习情况的学情分析系统以及连接外出务工家长和留守儿童的Hai家校，都将有助于县域地区教育公平的推进、教学质量的提升以及家庭教育负担的降低。结合海亮教育26年办学经验和成果，我们将围绕学校、教师、学生及家长等不同需求主体，加深与各领域头部公司的合作，输出教育管理咨询、后勤及供应链管理、教育科技及信息化建设、师资培训、课后素质教育、研留学等学校服务，构建一个K12教育服务全产业生态圈，为社会带来更加长远、广泛的效益。”

“为实现轻资产发展及加快优质教育资源的输出，我们从2017年就开始筹划运营管理业务。经过四年多的推进，运营管理学校的数量从2017财年的0所增长至本财年的27所，在校生人数也从0增到本财年43,897名。我们的学校网络也从2017财年的8所增长到2021财年的41所。值得一提的是，今年9月份我们又增加了两所运营管理学校 — 龙口第一中学（崇实学部）和景东彝族自治县第一中学。这两所学校分别位于山东省龙口市和云南省普洱市，都已有百年悠久历史。从新的行业政策和市场需求出发，我们将着力加速发展运营管理业务、进一步扩大运营管理的学校网络、扩张K12教育服务全产业链的深度和广度，打造新的增长点。”陈军伟博士继续道，“着眼企业发展的同时，为积极响应党和国家 ‘全面推进乡村振兴，实现共同富裕’ 的号召、深化企业社会责任，依托运营管理县域公办和民办学校的经验和资源，我们发起了多项乡村振兴行动，助力中国县域地区教育水平质量提升，包括乡村名师优师培育行动、乡村优秀人才归巢行动、乡村教育教学质量全面提升行动、乡村教育设施建设及智能化升级行动等。此外，公司还设立了乡村教育振兴专项基金，为上述行动提供制度和资金保障。同时，海亮教育也持续落地公益慈善助学项目，包括已经开展多年的‘雏鹰高飞孤儿培养工程’、‘自闭症融合教育—融爱星融合’、 ‘贫困少年英才培养工程’、 ‘一带一路国际英才工程’和‘海亮援藏班’等公益项目，都取得了不错的成绩，也培养出了不少优秀的青年学子。”

《民办教育促进法实施条例》的影响

2021年5月14日，国务院公布了修订后的《民办教育促进法实施条例》(以下简称《条例》)。该条例自2021年9月1日起开始施行。该条例规定任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校。同时，规定实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。

基于国际会计准则第10号合并财务报表的规定，公司认为自2021年9月1日起失去对协议控制的义务教育学校的控制权（详见“期后事项”）。同时考虑到2021年6月30日至2021年9月1日之间为暑期，义务教育学校无实质的经营活动业务发生。因此，公司将义务教育学校业务重分类为终止经营分部，也相应对本年及对比期间的利润表进行了重新列示。

考虑到上述影响以及未来从终止经营分部净资产中可收回的金额存在不确定性，公司认为截至2021年6月30日终止经营分部的固定资产、租赁使用权资产、无形资产、商誉等非金融长期资产存在减值迹象，并聘请了第三方机构执行减值评估，确认资产减值损失约人民币2.522亿元（3,910万美元）。该减值损失在终止经营分部中列示。

2021财年，终止经营分部产生的税后净亏损为人民币2.433亿元（3,770万美元）。剔除上述减值损失的影响，终止经营分部调整后的净利润为人民币890万元（140万美元），对公司整体利润影响不重大。

2021财年第四季度财务亮点

截至6月30日的前3个月 (除每股收益之外，其余的数额均为百万人民币) 2021 2020 % 变动百分比 持续经营分部： 营业收入 420.9 317.0 32.8% K12配套管理服务及高中学费 334.1 287.2 16.3% 附加教育服务 71.3 12.3 479.7% 对外学校运营管理服务 15.5 17.5 -11.4% 毛利润 181.2 155.2 16.8% 毛利润率 43.0% 48.9% -5.9pp 营业利润 167.6 146.4 14.5% 营业利润率 39.8% 46.2% -6.4pp 净利润 127.4 102.6 24.2% 归属于公司股东的净利润 129.8 103.4 25.5% 每股收益 0.31 0.25 25.5% *注：pp代表百分点

2021财年第四季度，营业收入为人民币4.209亿元（6,519万美元），较去年同期的人民币3.170亿元增长32.8%。

2021财年第四季度，毛利润为人民币1.812亿元（2,806万美元），较去年同期的人民币1.552亿元上涨16.8%。

2021财年第四季度，毛利润率为43.0%，去年同期毛利润率为48.9%。

2021财年第四季度，持续经营分部产生的归属公司股东净利润为人民币1.298亿元（2,010万美元），较去年同期的归属公司股东净利润人民币1.034亿元增长25.5%。

2021财年第四季度，持续经营分部产生的基本和稀释每股收益为人民币0.31元（0.05美元），去年同期基本和稀释每股收益为人民币0.25元。

2021财年财务亮点

截至6月30日的前12个月 (除每股收益之外，其余的数额均为百万人民币) 2021 2020 % 变动百分比 持续经营分部： 营业收入 1,375.8 1,027.4 33.9% K12配套管理服务及高中学费 1,111.6 861.9 29.0% 附加教育服务 204.2 121.7 67.8% 对外学校运营管理服务 60.0 43.8 37.0% 毛利润 647.2 447.1 44.8% 毛利润率 47.0% 43.5% 3.5pp 营业利润 612.8 455.1 34.7% 营业利润率 44.5% 44.3% 0.2pp 净利润 482.1 345.8 39.4% 归属于公司股东的净利润 483.0 350.0 38.0% 每股收益 1.17 0.85 38.0% *注：pp代表百分点 因同一控制下企业合并的影响，我们对对比期间的财务数据进行了追溯调整。 义务教育学校业务被重分类为终止经营分部，本年及对比期间的利润表进行了重新列示。

2021财年，营业收入为人民币13.758亿元（2.131亿美元），较去年的人民币10.274亿元增长33.9%。

2021财年，毛利润为人民币6.472亿元（1.002亿美元)，较去年的人民币4.471亿元上涨44.8%。

2021财年，毛利润率为47.0%，去年毛利润率为43.5%。

2021财年，持续经营分部产生的归属公司股东净利润为人民币4.830亿元（7,481万美元），较去年的归属公司股东净利润人民币3.500亿元增长38.0%。

2021财年，持续经营分部产生的基本和稀释每股收益为人民币1.17元（0.18美元），去年基本和稀释每股收益为人民币0.85元。

2021财年全年业务亮点

截至2021年6月30日，公司有共计41所学校，其中运营管理学校为27所。公司的K12配套管理服务及高中课程服务的学生人数共计27,972名，运营管理学校的学生人数约43,897名；

2020/2021学年，海亮教育共有212名学生被双一流大学录取，其中8名学子被清华大学、北京大学录取，17名学子通过2021届强基计划和高水平三位一体获上海交通大学、复旦大学、浙江大学等名校录取。浙江省诸暨市海亮高级中学4名高二学子通过层层选拔以及凭借优异的高考成绩成功获得中国科学技术大学“少创班”的录取资格；

2020/2021学年，我们国际项目81%的毕业生已累计收获近600份正式的和有条件的大学录取通知书。其中A- level班和VCE班分别有100%和93%的毕业生收到了世界前100大学 [1] 录取通知书，75%和87%的学生收到了世界前50大学 [1] 录取通知书；

录取通知书，75%和87%的学生收到了世界前50大学 录取通知书； 2020/2021学年，我们的学生在学术领域获得了200多项省级、国家级和国际级比赛奖项：在2020中国数学奥林匹克竞赛（国家级）中荣获4枚金牌和1枚铜牌，9名学生获得2020年全国高中数学联赛省级一等奖，其中6人进入省队；3名学生获得2020年第37届全国中学生物理竞赛省级一等奖，在2020年第37届全国中学生物理竞赛决赛（国家级）中荣获1枚银牌；在2021年国际亚太信息学奥林匹克竞赛（国际级）中荣获1枚金牌，在2021中国地区信息学奥林匹克竞赛（国家级）中荣获4枚银牌和1枚铜牌；在“海亮杯”第二届全国中学生地球科学竞赛（国家级）中荣获1枚金牌、2枚银牌和2枚铜牌；2名学生获得2020年全国中学生生物学联赛省级一等奖；2名学生获得2020年中国化学奥林匹克竞赛省级一等奖；

2020/2021学年，我们的学生在体育和综合素质领域也获得了多项国际和国家级奖项：在2020年中国中学生游泳锦标赛暨第18届世界中学生夏季运动会游泳顶目选拨赛中荣获2枚金牌和1枚银牌；海亮初级中学篮球队荣获2020年全国U15篮球比赛总决赛国家级冠军，以及2020-2021赛季凯迪拉克中国初中篮球联赛总决赛冠军；海亮实验中学橄榄球队荣获2020年“漯河杯”全国青少年U系列英式7人制橄榄球冠军赛国家级二等奖。此外，我们还有2名学生的研发产品取得国家知识产权局授予的实用新型专利的专利权；5名学生获得ASDAN模拟商赛国际级金奖。

[1] 根据QS世界大学排名或U.S. News世界大学排名

2021财年第四季度暨全年财务业绩

除非另作说明，公司2021财年第四季度暨全年财务业绩均以持续经营为基础。

营业收入

2021财年第四季度的营业收入为人民币4.209亿元（6,519万美元），较去年同期的人民币3.170亿元增长32.8%。2021财年营业收入为人民币13.758亿元（2.131亿美元），较去年的人民币10.274亿元增长33.9%。

K12配套管理服务及高中学费主要包括公司向学生提供的住宿、课后服务及高中教学服务 。2021财年的K12配套管理服务及高中学费营业收入为人民币11.116亿元（1.722亿美元），较去年的人民币8.619亿元增长29.0%。这主要得益于学生人数以及生均收费均同比增长。

附加教育服务主要包括素质教育课程服务、学科培训、研学服务及留学服务等。2021财年的附加教育服务收入为人民币2.042亿元（3,163万美元），较去年的人民币1.217亿元上升67.8%，主要得益于参与素质教育课程及留学服务人次的增加。

2021财年的对外学校运营管理服务收入为人民币6,000万元（929万美元），较去年的人民币4,380万元增长37.0%。这主要是由于本年在宿迁地区新增了两所运营管理学校，以及向部分运营管理学校提供了更全面多样的运营管理服务。

营业成本

2021财年第四季度的营业成本为人民币2.398亿元（3,714万美元），较去年同期的人民币1.618亿元增加48.1%。2021财年的营业成本为人民币7.286亿元（1.128亿美元），较去年的人民币5.803亿元增长25.6%。营业成本增长主要是由于职工薪酬水平的提升及职工人数的增长。

毛利润和毛利润率

2021财年第四季度的毛利润为人民币1.812亿元（2,806万美元），较去年同期的人民币1.552亿元上涨16.8%。2021财年的毛利润为人民币6.472亿元（1.002亿美元），较去年的人民币4.471亿元上涨44.8%。

2021财年第四季度毛利率为43.0%，去年同期为48.9%。2021财年的毛利率为47.0%，去年为43.5%。

其他净收益

2021财年第四季度其他净收益为人民币1,949万元（302万美元），去年同期为人民币1,269万元。2021财年的其他净收益为人民币4,663万元（722万美元），去年为人民币6,707万元。其他净收益的变化主要与当期收到的政府补助相关。

营业费用

2021财年第四季度的营业费用为人民币3,308万元（513万美元），较去年同期的人民币2,148万元增长54.0%。2021财年的营业费用为人民币8,106万元（1,256万美元），较去年的人民币5,906万元增长了37.2%。

其中，2021财年第四季度的销售费用为人民币892万元（139万美元），较去年同期的人民币345万元增长158.4%。2021财年的销售费用为人民币2,974万元（461万美元），较去年的人民币1,394万元增长113.3%。销售费用的增长主要是由于素质教育课程服务、学科培训收入增长，相关的招生奖同比增加。

2021财年第四季度的管理费用为人民币2,416万元（374万美元），较去年同期的人民币1,803万元增长34.0%。2021财年的管理费用为人民币5,132万元（795万美元），较去年的人民币4,512万元增长13.7%。管理费用的增长主要是由于管理人员薪酬水平的提升及人数的增长所致。

财务收入和财务成本

2021财年第四季度的财务收入为人民币1,273万元（197万美元），较去年同期的人民币341万元增长273.3%。2021财年的财务收入为人民币3,584万元（555万美元），较去年的人民币1,604万元上升123.5%。净财务收入的增长主要是源于存放在关联方海亮集团财务有限责任公司的定期存款增长，带来利息收入的增加。

2021财年第四季度财务成本为人民币27万元（4万美元），去年同期为人民币16万元。

2021财年的财务成本为人民币115万元（18万美元），较去年的人民币344万元下降66.5%，主要是由于2019年9月一次性支付了诸暨校区18年租赁负债，租赁负债减少，由此产生的利息费用相应降低。

所得税费用

2021财年第四季度所得税费用为人民币5,264万元（815万美元），去年同期为人民币4,700万元。2021财年的所得税费用为人民币1.654亿元（2,561万美元），去年为人民币1.219亿元。所得税费用的增加主要是由于应税利润的增加所致。

净利润及归属公司股东净利润

2021财年第四季度，持续经营分部的净利润为人民币1.274亿元（1,973万美元），去年同期净利润为人民币1.026亿元。持续经营分部及终止经营分部合计的净亏损为人民币1.424亿元（2,205万美元），去年同期为净利润人民币9,219万元。

2021财年第四季度，持续经营分部的归属公司股东净利润为人民币1.298亿元（2,010万美元），去年同期归属公司股东净利润人民币1.034亿元。持续经营分部及终止经营分部合计归属公司股东净亏损为人民币1.423亿元（2,204万美元），去年同期归属公司股东净利润为人民币9,299万元。

2021财年持续经营分部的净利润为人民币4.821亿元（7,467万美元），去年的净利润为人民币3.458亿元。持续经营分部及终止经营分部合计的净利润为人民币2.388亿元（3,698万美元），去年的净利润为人民币3.700亿元。

2021财年持续经营分部的归属公司股东净利润为人民币4.830亿元（7,481万美元），去年的归属公司股东净利润为人民币3.500亿元。持续经营分部及终止经营分部合计的归属公司股东净利润为人民币2.351亿元（3,641万美元），去年的归属公司股东净利润为人民币3.742亿元。

基本和稀释的每股收益

2021财年第四季度，持续经营分部的基本和稀释每股利润为人民币0.31元（0.05美元），去年同期基本和稀释每股收益为人民币0.25元。持续经营分部及终止经营分部合计的基本和稀释每股亏损为人民币0.34元（0.05美元），去年同期基本和稀释每股收益为人民币0.23元。

2021财年，持续经营分部的基本和稀释的每股收益为人民币1.17元（0.18美元），去年为人民币0.85元。持续经营分部及终止经营分部合计的基本和稀释每股收益为人民币0.57元（0.09美元），去年基本和稀释每股收益为人民币0.91元。

现金流

2021财年，持续经营分部及终止经营分部合计经营活动产生的净现金流入为人民币8.934亿元（1.384亿美元），去年为人民币4.444亿元。用于投资活动的净现金流出为人民币10.292亿元（1.594亿美元），去年为人民币1.495亿元。用于融资活动的净现金流出为1.005亿元（1,557万美元），去年为人民币5,038万元。

资产负债情况

截至2021年6月30日，公司拥有现金和现金等价物人民币2.794亿元（4,328万美元），截至2020年6月30日为人民币5.164亿元。截至2021年6月30日，公司存放于关联方财务有限公司的定期存款人民币18.982亿元（2.940亿美元），截至2020年6月30日为人民币9.216亿元。

期后事项

丧失对协议控制的业务教育学校的控制权

如前述，自2021年9月1日起，实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易。自《条例》公布以来，管理层一直在持续评估《条例》对财务报表产生的影响，包括我们对协议控制的义务教育学校是否继续享有控制权。根据国际会计准则第10号合并财务报表的规定，公司认为自2021年9月1日起，已无法使用其对义务教育学校的权力来获取可变回报，由此公司确认自2021年9月1日起丧失对义务教育学校的控制权。

铭优未来股权转让

海亮铭优未来（浙江）教育科技有限公司及其子公司（以下简称“铭优未来”）系公司运营学科类培训业务的主体。2021年10月9日，公司以人民币653.0万元 (100万美元) 的对价，将铭优未来100%股权转让至关联方海亮教育投资集团有限公司。2021财年铭优未来净亏损约178万元人民币，公司评估以上股权处置交易将不会对公司整体的运营及财务表现产生实质影响。

汇率

此公告按一定汇率将人民币换算为美元数字，仅为方便读者所需。除非另行注明，本报告中采用的人民币对美元的兑换汇率以2021年6月30日由联邦储备委员会核准的午间买入汇率为准：6.4566元人民币兑换1.00美元。

海亮教育将于美国东部时间2021年11月12日下午7：00（太平洋时间2021年11月12日下午4：00/北京时间2021年11月13日上午8：00）举行2021财年业绩说明电话会。请使用以下信息通过电话拨入。当提示时，请要求接入“Hailiang Education Group/HLG”。

业绩说明电话会议 日期： 2021年11月12日 时间： 美国东部时间下午7：00 免费国际长途费电话： 美国: +1 888-346-8982 中国大陆: +86 400-120-1203 香港: +852 800-905-945 国际电话: 国际: +1 412-902-4272 会议号码: Hailiang Education/HLG

请在会议开始前十五分钟拨入以确保及时参与。如果无法参加，电话会议的录音将于电话会议结束后至2021年11月19日前保留。录音可以通过拨打+1-877-344-7529或+1-412-317-0088并输入接入码No.10161927访问。

关于海亮教育集团有限公司

海亮教育集团（纳斯达克股票代码：HLG）是中国最大的K12教育管理服务提供商之一。海亮教育紧紧围绕“精品化、特色化、国际化”的办学目标，致力于为学生提供优质的高中教育、K12配套管理服务、附加教育服务及对外学校运营管理服务，注重学生的生命质量、学习质量和发展质量。因材施教，力求学生的学习能力、文化素养、国际视野出类拔萃。更多信息，请浏览： http://ir.hailiangedu.com/ 。

免责声明

本公告包含1995年“私人证券诉讼改革法案”安全港条款含义范围内的前瞻性陈述。此篇新闻稿包含海亮教育对未来预期、计划和前景所构成的前瞻性陈述看法。除本公告中的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于以下几点：中国的整体经济和商业条件；中国教育行业及中国民办教育市场的趋势与竞争；中国政府有关私立教育服务的政策和服务提供者；中国爆发的流行病和其他突发性情况；本公司业务战略和举措以及公司的业务计划；本公司未来业务发展，经营业绩及财务状况；预期公司收入及若干成本或费用项目的变动；筹集额外资金的能力，维护和发展业务的能力，经营业绩的变化，维护和提升品牌的能力，开发和引进新产品及服务；为委托方提供管理服务所覆盖的学生人数；将收购的公司、技术和资产成功整合到其服务组合中；营销等业务发展举措，行业竞争，一般政府监管，经济条件，对关键人员的依赖、吸引、聘用和留住，关键人员指具备满足客户要求所需的技术和经验的人员的能力及其保护知识产权的能力；正在进行的或将来的任何诉讼或仲裁的结果，包括有关版权和其他知识产权的结果；以及本公司向证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险。海亮教育也可能在提交给美国证券交易委员会的报告，向股东提交的年度报告，新闻稿和其他书面材料以及公司高管、董事、职员向第三方提供的口头和书面陈述中包含前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关海亮教育的信念和期望的陈述，均属前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于对公司认为可能影响其财务状况，经营业绩，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测。投资者可以通过“可能”，“将”，“将会”，“将使”，“预计”，“期望”,“目标”，“估计”,“打算”，“计划”， “相信”，“潜在”，“继续”，“力争”，“有可能”等单词或短语或其他类似表达来识别这些前瞻性陈述。有关这些和其他风险的更多信息，请参阅我们向证券交易委员会提交的20-F表格和其他文件的年度报告。本新闻稿及附件中包含的所有信息均为截至本新闻稿日期的现下信息。除非适用法律要求，否则海亮教育没有义务更新这些信息。

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丘立涛

董事会秘书

海亮教育集团有限公司

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海亮教育集团 未经审计简要合并综合损益表 （除每股收益外，数据单位为千元） 截至06月30日止12个月 截至06月30日止3个月 2021 2020 2021 2020 人民币 美元 人民币 人民币 美元 人民币 营业收入 1,375,790 213,083 1,027,373 420,924 65,193 317,021 营业成本 (728,586) (112,844) (580,260) (239,771) (37,136) (161,846) 毛利润 647,204 100,239 447,113 181,153 28,057 155,175 其他净收益 46,630 7,222 67,070 19,493 3,019 12,685 销售费用 (29,737) (4,606) (13,944) (8,924) (1,382) (3,453) 管理费用 (51,321) (7,949) (45,118) (24,157) (3,741) (18,026) 营业利润 612,776 94,906 455,121 167,565 25,953 146,381 财务收入 35,840 5,551 16,037 12,731 1,971 3,410 财务成本 (1,151) (178) (3,435) (274) (42) (157) 净财务收入 34,689 5,373 12,602 12,457 1,929 3,253 税前利润 647,465 100,279 467,723 180,022 27,882 149,634 所得税费用 (165,355) (25,610) (121,924) (52,642) (8,153) (47,001) 持续经营分部净利润 482,110 74,669 345,799 127,380 19,729 102,633 终止经营分部净利润/（亏损） (243,337) (37,688) 24,205 (269,761) (41,781) (10,441) 净利润/(亏损) 238,773 36,981 370,004 (142,381) (22,052) 92,192 净利润/(亏损)归属于: 归属于公司股东的净利润/(亏损) 235,092 36,411 374,238 (142,273) (22,035) 92,989 来自持续经营分部的净利润 483,049 74,815 349,983 129,782 20,101 103,380 来自终止经营分部的净利润/(亏损) (247,957) (38,404) 24,255 (272,055) (42,136) (10,391) 归属于少数股东的净利润/（亏损） 3,681 570 (4,234) (108) (17) (797) 来自持续经营分部的净亏损 (939) (145) (4,184) (2,402) (372) (747) 来自终止经营分部的净利润/(亏损) 4,620 715 (50) 2,294 355 (50) 每股收益 持续经营分部及终止经营： 基本和稀释每股收益/(亏损) 0.57 0.09 0.91 (0.34) (0.05) 0.23 仅持续经营分部： 基本和稀释每股收益 1.17 0.18 0.85 0.31 0.05 0.25 其他综合（亏损）/收益 其他综合（亏损）/收益，不含所得税 (6,248) (968) 2,326 (1,021) (158) (81) 综合收益/(亏损)合计 232,525 36,013 372,330 (143,402) (22,210) 92,111 综合收益/（亏损）归属于： 归属于公司股东的综合收益/(亏损) 228,844 35,443 376,564 (143,294) (22,193) 92,908 归属于少数股东的综合收益/(亏损) 3,681 570 (4,234) (108) (17) (797)

海亮教育集团 未经审计简要合并资产负债表 (数据单位千元) 截至2021年06月30日 截至2020年6月30日 人民币 美元 人民币 资产： 固定资产，净值 465,734 72,133 659,851 无形资产及商誉，净值 18,300 2,834 97,806 使用权资产 502,813 77,876 517,609 合同成本 12,438 1,926 11,161 预付账款-第三方 – – 142 存放于关联方财务公司的定期存款 1,420,939 220,075 – 递延所得税资产 859 133 568 非流动资产小计 2,421,083 374,977 1,287,137 其他应收款-关联方 53,868 8,343 77,442 其他流动资产 37,785 5,852 36,516 存放于关联方财务公司的定期存款 477,303 73,925 921,601 限制性货币资金 1,324 205 324 现金及现金等价物 279,420 43,277 516,446 流动资产小计 849,700 131,602 1,552,329 资产合计 3,270,783 506,579 2,839,466 所有者权益： 实收股本 268 41 268 股本溢价 134,583 20,844 134,583 资本投入 197,984 30,664 253,034 盈余公积 442,953 68,605 396,053 未分配利润 1,424,850 220,681 1,242,906 归属于母公司所有者权益合计 2,200,638 340,835 2,026,844 少数股东权益 16,222 2,512 10,797 所有者权益合计 2,216,860 343,347 2,037,641 负债： 一年以上到期的合同负债 132 20 3,159 递延所得税负债 4,736 734 4,607 一年以上到期的租赁负债 30,521 4,727 18,749 非流动负债小计 35,389 5,481 26,515 应付及其他应付款-第三方 376,747 58,351 272,012 其他应付款-关联方 134,982 20,906 156,709 一年以内到期的合同负债 444,865 68,901 295,979 应交所得税 56,707 8,783 48,857 一年以内到期的租赁负债 5,233 810 1,753 流动负债小计 1,018,534 157,751 775,310 负债合计 1,053,923 163,232 801,825 负债和所有者权益合计 3,270,783 506,579 2,839,466

人民币兑美元的汇率为6.4566，该汇率为美联储发布的H.10统计数据中规定的2021年06月30日中午的买入价。

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