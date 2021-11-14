数字文旅在河南：如何破局？如何深化？如何突围？智慧化河南智慧旅游文旅旅游_手机网易网

数字文旅在河南：如何破局？如何深化？如何突围？ 2021-11-14 17:20:20 方塘智库 文丨王双双（方塘传媒《重新发现 河南 》主编） 1、 数字 文旅 迎来历史性“风口” 10月18日下午，中共中央政治局就推动我国数字经济健康发展进行第三十四次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调，近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。 据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书(2021)》显示，2020年全年，我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重为38.6%，位居世界第二。数字经济俨然成为带动经济增长的核心动力。 作为数字经济的重要组成部分，数…