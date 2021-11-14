屏县府携手义联 屏东义大医院动土2025年营运

【大纪元2021年11月14日讯】（大纪元记者简惠敏台湾 屏东 报导）屏东县政府携手义联集团，首创全台结合医疗长照与支援服务，打造健康产业园区，14日园区内的屏东义大医院举行动土典礼，第一阶段总投资金额约92.8亿元，包含医院、住宿型长照机构及产后护理之家等综合性医疗园区，预计2025年中开始营运。 义大医疗财团法人 屏东 义大医院于竹田乡（原麟洛运动公园）举行动土典礼，由义大医疗决策委员会主委杜元坤及屏东县长潘孟安共同主持，邀请卫生福利部长陈时中、政务次长薛瑞元、屏东县议长暨副议长、民意代表、各级医院院长及公会代表等参加。 义大医院主任委员杜元坤表示，屏东县健康产业园区总面积约23公顷，医疗园区占10.66公顷，邻近国道3 号麟洛交流道及台1 线等主要干线，屏东义大医院第1阶段总投资金额约92.8亿元，包含急性医疗医院、住宿型长照机构及产后护理之家、员工宿舍等综合性医疗园区，预计2025年年中开始营运，将创造2千个就业机会。 杜元坤说明，区域级教学医院设有23个医疗专科，急性一般病床495床、急重症特殊病床200床，及住宿式长照机构264床、产后护理之家58床；第2阶段开发期程将视整…