青岛住建局：保障性租赁住房押金不得超过1个月租金，严禁“以租代售”_央广网

2021-11-14 10:15:00 来源：央广网 央广网北京11月14日消息 近日，青岛市住房和城乡建设局发布《关于加快发展保障性租赁住房的实施意见（征求意见稿）》。 征求意见稿指出，保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，坚持“谁投资、谁所有”，引导多主体投资、多渠道供给，鼓励和支持专业化规模化住房租赁企业建设、运营和管理保障性租赁住房。“十四五”末，全市保障性租赁住房数量达到21万套(间)，占“十四五”期间新增住房供应总量的30%。 在拓宽房源筹集渠道方面，征求意见稿提到，保障性租赁住房以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，原则上小户型比例不低于80%。各区(市)政府要结合辖区保障性租赁住房需求、存量土地、存量房屋情况以及现有符合条件的租赁型人才住房情况，多渠道筹集房源，切实增加供给。符合保障性租赁住房政策标准的租赁型人才住房等项目，可纳入保障性租赁住房房源统计。 征求意见稿中还明确，可盘活闲置住宅和非居住存量房屋。结合城市更新，引导房地产经纪机构和专业化租赁企业利用腾空房屋等市场闲置住宅用作保障性租赁住房。闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂…