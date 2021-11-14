伦敦2021年11月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 国家自主贡献伙伴关系（NDC伙伴关系）今天启动了合作伙伴行动基金（Partnership Action Fund，简称“PAF”），其成员将能够利用基金启动时的3300万美元承诺资金对发展中国家的需求做出快速响应。通过汇集和快速提供资金，PAF可使众多合作伙伴成员对国家需求作出快速响应，同时通过调度资金来扩大成员的影响力。

这项新资金的提供正值NDC伙伴关系成员宣布已准备好调动数亿美元为发展中国家的需求提供支持，以加速其NDC的实施，通过可持续发展来解决气候变化问题。

NDC伙伴关系汇集了197个成员，包括98个发展中国家、18个发达国家以及81家机构。成员们共同努力，创建和实现雄心勃勃的国家自主贡献（NDC），以实现《巴黎协定》和可持续发展目标。

牙买加住房、城市改造、环境和气候变化部长兼NDC伙伴关系联席主席Pearnel Charles Jr在谈到启动合作伙伴行动基金时表示：

“发展中国家的NDC目标已经提出，因此我们必须迅速且大规模地调动资金和资源，通过执行来把语言转化为行动。通过NDC伙伴关系的全体成员，我们已经帮助调动了超过10亿美元，用于支持发展中国家制定和实施其NDC。但是，在能够提供的支持方面必然还存在差距，我们必须确保不让任何国家掉队。伙伴关系行动基金确保我们在这项工作中做到不遗余力，并且各国能够获得所需的技术支持。我呼吁所有成员采取富有雄心的行动，并根据各国的需求调整你们的计划。”

公告全文请见此处。

国家自主贡献伙伴关系启动合作伙伴行动基金 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com