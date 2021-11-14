– 1.4 GW Phu Cuong Soc Trang海上风力发电项目由Mainstream Renewable Power和Phu Cuong Group合资兴建，目前正在开发；项目位于越南南部沿海，将成为东南亚最大的海上风力发电场

– 该项目的首期200MW工程已获得Soc Trang省的投资决定和投资注册证书（IRC），这标志着预计将在2022年完成财务结算的重要的一步

都柏林2021年11月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Mainstream Renewable Power（下称“Mainstream”）今天宣布获得Soc Trang省政府关于海上风力发电场首期200MW工程的投资决定和投资注册证书（IRC），这是Phu Cuong Soc Trang海上风力发电场至关重要的一步。完全完工后，该项目可提供高达1.4GW的发电能力，为160多万家庭提供足够的电力，并且每年的二氧化碳排放量将减少180万吨。

该项目预计将在2022年完成财务结算，2023年就可以开始供电。

该风力发电场是Mainstream及其越南合作伙伴Phu Cuong Group之间的合资项目，Mainstream占该资产的70%，Phu Cuong Group占剩余的30%。

该项目采用多期开发方法，第一期将交付200MW容量，剩余的1200MW将随后陆续开发。今天发布的公告是Mainstream在越南的一个重要里程碑。该项目已完成测风工程和其他现场研究，并且确保风力涡轮机供应商和平衡设备承包商的采购过程进展顺利。

未来，Mainstream将与越南国家电力公司EVN密切合作，敲定并网协议以及项目的购电协议（PPA）。

自2016年以来，Mainstream一直在越南发展业务，开发了2.3GW的太阳能和海上风能资产。

Mainstream亚太区总经理Cameron Smith表示：

“我们很高兴能通过Phu Cuong Soc Trang项目参与越南的能源转型；我们将充分利用Mainstream的丰富经验，按照最高的国际标准开发该项目。作为多个国家可再生能源开发的领导者，我们了解社区参与的重要性，并且很高兴能够得到Soc Trang社区的积极支持。

“我们赞赏越南政府迄今在鼓励越南发展可再生能源方面取得的进展。Phu Cuong Soc Trang项目有望成为真正大规模海上风能产业发展的催化剂，促进到2050年实现净零排放。”

Phu Cuong集团主席Nguyen Viet Cuong先生表示：

“Phu Cuong Soc Trang海上风力发电场是对越南清洁能源基础设施的重要投资，将为越南的碳中和路线图做出重大贡献。它将成为该地区最大的风力发电场，并通过促进工业化的增长，在加速越南经济发展方面发挥关键作用。政府为推广可再生能源而出台的支持政策对于促进外国直接投资与越南合作伙伴合作非常重要。”

相关链接 :

http://www.mainstreamrp.com

Mainstream获得省政府的投资决定 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com