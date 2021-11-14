这家战略咨询公司2021财年的营收增长了19.6%，为客户成功完成业务转型提供支持

John van Rossen被任命为全球联席总监，专注于实施作为EY NextWave一部分的EY-Parthenon战略

任命旨在通过ESG能力、数字、技术和战略执行方面的重大投资计划，推动战略咨询公司的雄心

伦敦2021年11月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — EY-Parthenon今天宣布已任命Jeff Wray为其全球总监，专注于推动该战略咨询公司在2022财年及以后的全球市场议程。

Jeff拥有强大的战略咨询背景，在担任值得信赖的高管顾问方面经验非常丰富。他于2014年从Boston Consulting Group加入EY-Parthenon，此前曾担任EY战略和交易全球消费行业总监（以及美洲企业和增长战略总监）。Jeff接替的是Mitch Berlin，后者将担任EY美洲战略与交易副主席。

以营收计，EY- parthenon是全球第五大战略咨询公司，在全球拥有超过7000名专业人士和EY成员事务所的750个合作伙伴。这家战略咨询公司2021财年的营收增长了19.6%，为全球客户应对新冠疫情和重塑未来战略提供支持。

EY-Parthenon还宣布任命John van Rossen为全球联席总监，工作重心是实现公司的全球雄心。John的上一个职位是EY WEM地区（比利时、荷兰、法国、卢森堡和马格里布）的EY战略和交易总监。

这两项任命都是在全球范围内进行重大投资和战略收购之际做出的。EY Parthenon最近收购了CMA Strategic Consulting，增强了其在快速增长和不断融合的数字基础设施市场中的能力。

EY将继续通过EY-Parthenon和可持续发展服务拓展战略咨询业务并进行投资，以确保客户从领先的技术中受益——所有这些都得到了持续的战略收购和EY世界级联盟生态系统的支持。

EY-Parthenon的其他重大投资还将通过雄心勃勃的全球招聘计划以及在所有主要市场开展的“切实战略”全球宣传活动来实现。

EY战略和交易全球副主席Andrea Guerzoni表示：

“这些任命将加强EY-Parthenon全球领导团队，并有助于进一步建立由世界级运营促成的良好市场势头。EY Parthenon制定了雄心勃勃的发展计划，并在全球范围内持续投资，以吸引和培养更多的高绩效人才。业务关键方面（包括我们的ESG能力）的投资计划正在顺利实施当中，旨在就正在成为董事会议程上的关键问题的事项向CEO们提供战略建议。

“Jeff和John将充分利用EY的全职能专业知识和转型优势，推动这些计划并帮助实现我们的目标，即为客户最具挑战性的战略问题找到更好的切实答案。”

EY-Parthenon全球总监Jeff Wray表示：

“我现在充满动力，迫切想要在EY-Parthenon极其强大的地位基础上再接再厉，带领公司进入下一个发展阶段。EY-Parthenon将专注于解决CEO们目前面临的现实问题、机遇和挑战。无论是从战略转向转型，还是利用交易从根本上革新企业，EY-Parthenon都拥有战略、商业和运营能力以及全球影响力，可帮助客户重塑和重新改造自我，创造更加美好的明天。”

EY-Parthenon任新的全球总监 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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