南非：疏堵结合 旅游优先南非生物多样性国家公园莱索托旅游_手机网易网

南非：疏堵结合 旅游优先 2021-11-15 06:01:26 经济日报 南非 是世界上 生物多样性 最为丰富的国家之一。尽管南非国土面积仅占全球陆地面积的2%，但南非拥有全球10%的植物物种，以及全球7%的爬行动物、鸟类和哺乳动物物种。 国家公园 是南非多样物种的重要家园。南非统计局最新数据显示，截至2020年，南非受保护的土地为11.28万平方公里，占南非国土面积的9.2%。其中，国家公园占国土的3.5%。南非目前拥有近20个国家公园，分布在7个省份。 旅游 开发、打击盗猎、扩大参与是南非国家公园保护生物多样性的主要举措。 合理的旅游开发能够为保护生物多样性提供资金。南非有关环保法律规定，国家公园要以环境友好方式，打造自然旅游目的地。据统计，南非国家公园80%的经费来自旅游业，国家公园对生物多样性的保护力度也依赖于旅游业的繁荣。不过，去年以来新冠肺炎疫情持续蔓延，严格的防疫措施对南非国家公园的旅游收入影响很大。 自2006年起，南非每年9月份都举行“国家公园周”活动，向公众免费开放国家公园。作为一项旅游促进措施，该活动旨在让南非人欣赏本国的自然之美，展示国家公园的优越环境，鼓励民…