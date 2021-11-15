抖音、小红书“带飞”景区，谁又在旅游内容社区“失声”？小红书抖音携程_新浪科技_新浪网

新京报讯（记者 郑艺佳）从打卡网红小众景点到晒出玲娜贝儿，从摔碗酒到带火西安旅游，抖音、小红书等社交媒体平台正在强势切入旅游内容领域，而携程、马蜂窝、同程等旅游企业，却在风靡各大社交媒体平台的旅游内容中面临着或许被“边缘化”的局面。旅游内容日渐“短平快”的原因之一是越来越短的路途逐渐打破了休闲和旅游的界限。休闲与旅游的夹缝中，过去依靠“硬核”产品生存的旅游企业，转而开始寻找新的出路。 新玩家小红书完成新一轮融资，去年开始试水旅游业 近日，小红书完成新一轮融资，投后估值超过200亿美元。本次融资由淡马锡和 腾讯 领投， 阿里 、天图投资、元生资本等老股东跟投。 在回应中，小红书列出了一组数据：截至2021年8月，小红书月活用户约1.6亿，与2020年年初相比增长97%，日活用户增长110%。大量新用户的涌入，带来了内容品类的泛化和数量的急速扩张。目前，小红书的社区内容覆盖美妆、美食、旅行等多个生活方式领域。2019年，旅游出行相关内容成为小红书增速最快的品类。2020年，小红书用户全年笔记发布数量同比增长超150%，其中，民宿同比增长超过500%。 在其他旅游细分领域中，以“露营”为例，…