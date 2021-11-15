富士胶片集团发布2021财年上半年度财报

上海2021年11月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富士胶片控股株式会社（即富士胶片集团）于2021年11月发布了2021财年上半年度财务报告。数据显示，公司上半年度（2021年4月1日～2021年9月30日）实现销售收入12051亿日元（同比增长20.8%），营业利润为1079亿日元（同比增长91.0%）。

其中，包括医疗系统、Bio CDMO业务在内的医疗健康领域销售额显著增长。

在2021财年开始的VISI0N2023中期经营计划的背景下，富士胶片集团将当前的三大事业领域变更为四大事业领域，具体如下：

– 将“医疗健康和高性能材料”事业领域分为“医疗健康”和“高性能材料”两大事业领域，以强化医疗健康业务在公司中长期发展中的引领作用。

-“文件处理”事业领域更名为“商业创新”事业领域，以表明公司将通过拓展办公打印之外的多样化经营领域，为企业提供创新的解决方案和服务。

-为了加速创造集团内部的协同效应，并在全球范围内为印刷行业提供更多的价值，公司将原本“文件处理”中所包含的生产服务和“医疗健康与高性能材料”中所包含的印艺系统业务整合成为“高性能材料”事业领域中的“印艺传播业务群组”（Graphic Communication Business）。

旗下医疗健康事业领域，销售收入为3756亿日元（同比增长51.4%）。营业利润为470亿日元（同比增长152.5%）。

其中，在医疗系统业务方面，2021年3月31日公司完成了对株式会社日立制作所图像诊断相关事业的收购，富士胶片医疗健康株式会社将作为新的集团公司延续相关业务。由于市场已逐渐从新冠疫情中恢复，同时，与新冠病毒感染（COVID-19）有关的产品需求增加，医疗系统业务的销售额大幅增加。在X射线图像诊断领域，可在医院病床之间自由移动并进行诊断的移动X射线成像设备“FUJIFILM DR CALNEO AQRO”和“FUJIFILM DR CALNEO Go PLUS”，在欧洲和亚洲的需求依旧旺盛；同时因新冠疫情在日本也呈现日益增长的需求，使得销售持续增长。在超声诊断领域，用于床旁（POC）的超声诊断设备 Sonosite PX 和固定式超声诊断设备 ARIETTA750 的销售情况良好。此外，得益于美国和日本的市场复苏，也贡献了销售收入的增加，上一财年这些国家的销售活动因新冠疫情的扩散受到了不同程度的制约。在医疗IT领域，SYNAPSE医学影像信息系统（PACS）和SYNAPSE VINCENT三维影像后处理系统在日本、中国和欧洲销售显著增加。自2021 年 4 月推出利用AI 技术的 SYNAPSE VINCENT 新应用程序以来，公司加强了 AI 技术的研发，这些技术可为医疗领域的医学图像诊断和工作流程提供支持。在内镜领域，能够进行特殊光源观察的“7000系统”等产品，主要在美国和欧洲呈销售增长趋势。在体外诊断 (IVD) 领域，由于富士胶片和光纯药株式会社的生化试剂以及FUJI DRI-CHEM（血液生化检查）设备和载玻片销售向好，使得销售额显著增长。在CT/MRI领域，随着与COVID-19相关需求的增长，以及新加入的富士胶片医疗健康旗下的产品通过富士胶片公司在印度等国家的渠道拓展了销售，使得整体收入也随之增长。

旗下Bio CDMO业务群组，收入大幅增长，主要得益于美国生产基地为 COVID-19 候选疫苗生产原料药。为了进一步加快业务增长，2021年6月公司决定在欧洲和美国的生产基地进行总额约900亿日元的投资。今后，公司将继续提高生物制药原料药的产能，包括尖端医疗领域的基因治疗药物，这些领域原料药的需求正在增加。扩建后的设备计划于2023年下半年启用。

旗下生命科学业务群组，FUJIFILM Irvine Scientific（美国）公司开发的用于新冠疫苗/治疗药的培养基产品销售稳定，使得销售额有所增加。2021年9月，公司宣布了与Cynata Therapeutics Limited（Cynata）签署合作框架基本协议，该协议允许最大程度地发挥双方的优势和资源。根据这项协议，我们将针对Cynata研发的基于 iPS细胞衍生的再生医疗产品，生产研究药物并在合同的基础上进行商业化生产。

旗下医药品业务群组，抗流感病毒药物Avigan®片（通用名：favipiravir）在海外市场的销售增加，推动了收入上升。2021年9月，公司决定将富士胶片富山化学株式会社的放射性药物事业转让给PeptiDream公司，以优化生命科学事业领域的业务组合。在继续开发现有产品线的同时，富士胶片计划专注合同委托业务，特别是核酸药物和mRNA疫苗的合同流程开发/制造，包括下一代COVID-19候选疫苗以及青霉素和其它抗菌剂的生产、销售和合同制造。

旗下消费者健康产品领域，“Metabarrier EX”等营养补充剂产品销售情况稳定，再加上新化妆品的销售增长，整体收入有所攀升。2021年7月，公司宣布推出ASTALIFT Opme，这是ASTALIFT 品牌旗下的一个新系列，其特点是通过简单的步骤就能够实现有效的皮肤护理。作为该系列的第一款新产品，公司发布了集化妆水、美容液、乳液和乳霜4大功能于一身的Astalift Opme 多合一保湿凝胶。公司将继续开发自主的产品满足客户的需求，为守护人们的美丽与健康持续努力。

旗下高性能材料事业领域，销售收入为 3064 亿日元（同比增长 13.0％）。营业利润为 392 亿日元（同比增长 46.7%）。

旗下电子材料业务群组，随着半导体需求的增长，包括光阻剂、CMP浆料、CMP后清洗剂和聚酰亚胺在内的各种产品的销售情况良好，中国市场的销售额增长尤其明显。为应对今后日益增长的半导体市场需求，公司将以先进工艺用材料为中心，努力实现业务的进一步增长，同时为5G/IoT时代的社会价值创造做出贡献。

旗下显示材料业务群组，由于显示器、平板电脑、电视和智能手机的需求稳固，各种高性能薄膜的销售稳步增长，整体收入上升。

旗下工业产品业务群组，除了智能手机需求旺盛而推动的Prescale压力测量胶片销售增加之外，北美和中国的无损检测设备/材料销售的复苏趋势也促进了整体收入的增长。

旗下精细化工业务群组，受新冠疫情影响的大学及企业的研究活动开始逐渐恢复，用于环境分析和核酸合成的化学试剂的销售量增加；此外，化学产品的销售也随着各行业的经济复苏而增长。

旗下记录媒体业务群组，在COVID-19全球扩散期间由于各公司抑制了对数据存档的投资，磁带的需求有所下降，这半期随着数据存储磁带的需求逐渐恢复，销售收入有所攀升。2021年9月7日，我们推出了FUJIFILM LTO Ultrium9数据流磁带，与第九代LTO Ultrium磁带存储介质标准兼容，可用于备份和归档大容量数据。这款磁带能够安全、低成本、长期存储大容量数据，同时，与硬盘驱动器相比，可以将数据存储过程中产生的CO2 排放量减少95%*[1] ，从而大大降低环境负荷，因此，一经推出便备受关注。今后，公司将通过丰富产品和服务来满足大数据时代客户的需求，实现业务增长。

*[1] 比较100PB（Petabyte）的数据在HDD中保存10年的情况和在磁带上保存的情况，可减少保存时产生的CO2排放量95%（约2400吨）。（参考：Brad Johns Consulting, LLC “现代磁带存储完善信息技术的可持续发展”）

旗下印艺传播业务群组，尽管印刷版材业务在东南亚及其它地区依然受到疫情的延续影响，但通过积极地开展在线商谈，使得整体销售额有所提升。2021年7月1日，富士胶片株式会社的印艺系统事业部和富士胶片商业创新株式会社的图像传播服务事业部进行了整合。通过结合两家公司的销售、技术和产品能力，公司将能沟通提供从模拟到数字的一站式解决方案。在数字印刷领域，公司推出了Jet Press 750S High Speed Model，这是世界上最快的*[2] B2单张纸数字喷墨印刷机，输出速度高达到每小时5400张。此外， 2021年7月30日，公司在日本推出了新一代图灵Revoria Press PC1120，是公司全新的生产型打印机品牌Revoria 旗下生产型数字印刷系统。今后，公司将通过研发/推广公司自主的先进技术和创新产品，进一步扩大业务，引领行业的数字化进程。

*[2] 基于2021年9月富士胶片的调研结果

旗下喷墨业务群组，欧洲和中国的建材印刷市场的需求增长，使得工业喷墨打印头的销售稳定。在油墨销售方面，面向家庭和办公室市场的染料油墨的销售额增长，促进了整体收入的增长。公司将继续构建全球生产系统，以满足喷墨市场的需求，并进一步加快公司的业务增长。

旗下影像事业领域，销售收入为 1483 亿日元（同比增长 30.2%）。营业利润为 124 亿日元。

旗下消费级影像（consumer imaging）领域，一次成像产品和面向美国零售商的干式打印设备及耗材表现强劲，推动了销售额的增长。即时照片产品使用户能够享受当场打印照片的乐趣，并带动了设备/相纸的销售。instax mini 40一次成像相机是2021年4月推出的兼容mini相纸的入门机型，以其复古的经典相机设计在市场上获得了高度评价。今后，公司将继续提供便捷和高附加值的产品和服务，以满足日益多样化的客户需求，向世界传递影像的真正价值——拍摄、留念、装饰、赠送。

在专业级影像（professional imaging）领域，FUJIFILM GFX100S无反数码相机，其小巧的机身采用中画幅传感器，凭借超高的图像画质，在世界各地广受赞誉，持续畅销。2021 年 9 月 29 日，公司推出了 FUJIFILM GFX50S II，这是 GFX 无反数码相机系列的最新产品。今后，公司将一如既往地提供高附加值的产品，继续振兴市场，拓展摄影的乐趣。此外，受新冠疫情影响导致需求下降的广播和电影镜头也出现了复苏的迹象，销售额呈上升趋势。在包括长焦监控摄像机和机器视觉镜头的监控/检测领域，也呈向好趋势，销售额远好于上年。

旗下商业创新事业领域的销售额为3748亿日元（同比增长2.9%），营业利润为255亿日元（同比下降11.3%）。

另外，公司整体费用及事业间的关联交易抵消了162亿日元的利润。

在2021财年（2021年4月1日-2022年3月31日），富士胶片集团计划实现销售额为25,100亿日元，营业利润2,200亿日元，较前次发表的全年预测数值双双作了上调。

富士胶片集团发布2021财年上半年度财报 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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