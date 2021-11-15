广州2021年11月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月11-13日，2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州琶洲广交会展馆举行。浪潮以“Inspur B5G”为核心精彩来袭，全面展示浪潮B5G战略、B5G全栈产品，以及与中国电信的联合创新及B5G多行业创新实践成果。

凭借在中国电信云改数转战略中的合作贡献，浪潮入选中国电信“战略合作供应商（首批）”的十大供应商之一，并被委任天翼供应链生态发展论坛副理事长单位，携手共建互利共赢的供应链发展环境。浪潮集团执行总裁陈东风受邀参加出席高峰论坛、天翼供应链生态发展论坛，并见证天翼供应链数字化运营平台（CTSC1.0）正式发布。

浪潮通信技术有限公司总经理何宗波受邀出席粤港澳大湾区数字化发展论坛，并与中国移动广东公司及区域头部企业、科研机构、协会、高新区等代表共同启动了数字湾区建设联合行动，共话数字湾区发展新思路，共襄数字湾区发展新格局。

论坛同期，在天翼智能生态博览会主展区设立了“数字湾区馆”，浪潮通信行业广东区总经理刘君伟出席开馆仪式，与现场嘉宾共同开启数字湾区魅力展示。“数字湾区馆”全方位展示粤港澳大湾区数字化建设成果，重点围绕大湾区数字城市、数字政府、数字社会、数字产业、新基建等领域的建设成果以及“十四五”规划中的战略性支柱产业集群和新兴性支柱产业集群发展规划、落地项目进行集中展示，打造“粤港澳大湾区数字化发展新名片”。

浪潮通信技术有限公司副总经理武玉刚作客访谈环节，对如何利用好网络空间建设粤港澳大湾区，实现产业的经济转型升级，以及浪潮与中国电信服务的未来前景和未来发展展望进行阐述。武玉刚表示，作为湾区企业之一，浪潮将充分发挥好政府提供的各类政策，同时把业界现在已经形成的很好的案例和经验积极的引入进来，积极拥抱5G，发挥更多力量，同时呼吁湾区各类产业企业应进一步强化产业链上的作用，融合创新，共同提供数字化转型支撑。浪潮与中国电信及湾区企业在产品及市场的多方面合作，一定能为粤港澳大湾区数字经济的发展增添更多的精彩。

粤港澳大湾区建设，是重大国家战略。作为新一代云网融合5G产品和服务提供商，浪潮将以B5G战略为指引，全面助力中国电信云改数转，建设云网融合新型信息基础设施，构建数字经济发展基石，积极推动数字产业化，赋能产业数字化，全方位助力建设数字粤港澳大湾区、数字广东、数字中国。

浪潮B5G将全方位助力粤港澳大湾区数字化建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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