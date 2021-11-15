再度斩获12个签订项目

广州2021年11月12日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 自东呈集团“老店翻红计划”在行业亮相后，受到了众多投资人的关注；为了让更多存量酒店顺利实现改造升级，加快酒店行业迭代的步伐，东呈集团于2021年11月9日在合肥开展了“老店翻红计划”创新投资模式专场路演，汇聚一众业界领袖，共谋行业新机遇，并发布酒店改造全方位投资之策；本场路演得到了投资人的高度认可，继两广活动签约35个项目后，再度斩获12个签订项目，持续掀起了苏皖存量酒店的改造之热。

行业新机遇，存量市场的星辰大海

后疫情时代，随着小微酒店出清，规模酒店持续增长，市场和商业逻辑正逐渐发生改变，我国酒店连锁化率持续高升，酒店投资的热点也开始从增量到存量转化。

东呈集团战略规划部负责人陈霁在活动现场，就市场形势及发展趋势对酒店行业进行了深度的剖析。据介绍，疫情后我国酒店连锁化率为37%，连锁酒店数量比疫情前增长了15.5%，而21年新开连锁酒店中，存量改造占了35%。

*数据来源：东呈集团战略中心数据库

平台赋能，新一代百强门店翻红破局

酒店投资，要想赢在当下乃至未来，选对头部品牌是关键。东呈集团开发营销部负责人雷镇冰在活动上，通过讲解东呈逐步构建的“强平台，轻门店”模式，为投资人展现东呈是如何通过全要素综合赋能，助力投资人更轻松地管理门店；并表示东呈集团通过15年来的实力沉淀，现已具备强有力的抗压力、稳盈力以及复苏力。

谈及如何帮助投资人顺利地完成门店改造，雷镇冰则提出了东呈集团近期发布的“老店翻红计划”，以铁六角“五快”竣工驱动改造进度，保障改造酒店在工程竣工后以更快的速度完成开业上线；并配以东呈集团4700万会员及中央渠道专属流量扶持，助力新一代百强门店翻红破局。

活动上，雷镇冰以东呈集团旗下改造店的实际运营数据为例，指出城市便捷酒店抚州南昌大学贸易广场店经过改造升级后，开业后首月业绩就得到了明显的提升，月均综合OCC对比提升60%，月均综合REVPAR增加68元，为投资人证实了东呈酒店改造的硬实力。

*数据来源：东呈集团旗下城市便捷酒店抚州南昌大学贸易广场店的实际运营数据，不构成投资承诺。投资有风险，选择须谨慎。

“老店翻红计划”全方位投资政策，为行业再创新红利

当下，整个酒店业已经到达了存量改造的赛点时刻，为助力投资人赢在起跑线上，东呈集团事业发展中心负责人朱俊杰在活动上带来了“老店翻红计划”的全方位投资政策，给投资人指点迷津，为行业再创新红利。

“老店翻红计划”以东呈三大王牌产品城市便捷、宜尚酒店和柏曼酒店为改造主打，并设有三大灵活改造类型，在守住主力品牌核心品质的前提下，采用“一店一议”的方案，针对改造店的实际情况进行多重方案匹配，让老店可以用超低价签约王牌产品。

与此同时，朱俊杰更表示，“老店翻红计划”以业绩作为重点管控，东呈集团在设立专项考核提升业绩的同时，还定制爬坡期运营计划和资源倾斜投入，配以优秀店长和大区运营负责人作为重点管，为门店提供了扎实的客流保障。

值得一提的是，朱俊杰在活动中还透露，为再度降低改造的门槛，集团通过与第三方金融服务机构大呈金服合作，如酒店升级改造使用集团线上施工单位，改造贷还可享受长达60个月还款期限，为投资人减轻资金压力。

*上述非酒店项目性承诺，相关筹建周期、投资成本、投资收益等，需结合项目物业、经济发展等判断。具体相关加盟政策以东呈实际公布为准。

东呈集团运营支持中心负责人李文韬、苏皖特区负责人周益宝、工程与设计中心负责人黄昭强、和供应链管理中心负责人余艳，分别从运营、战区服务、工程与设计，及供应链端的层面上进行分享，他们均表示东呈集团将通过全方位赋能，在帮助加盟店在整合资源的同时，增强抵御风险的能力、快速高效地开源节流，提升业绩，助力投资人在存量市场上弯道超车，实现门店可持续发展。

本次“老店翻红计划”的举办，得到了在场投资人的热烈反馈。

东呈集团“老店翻红计划”是存量时代酒店商业模式的全新迭代，改造方案灵活。参与“老店翻红计划”，免费获取专属的改造方案。

东呈集团“老店翻红计划”创新投资模式合肥专场路演圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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