高质量的认证信用额度可对企业实现净零要求起到意义重大的减排补充作用

苏格兰格拉斯哥2021年11月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Global Accelerated Ventures（GAV）和ACTUAL将与Bioassets合作，通过一个人工智能算法ESG转型解决方案，为大型企业整合高质量、来源可靠的碳信用额度。Bioassets解决方案使企业能够根据COP26净零承诺切实减少碳排放。GAV和ACTUAL将协作构建解决方案，把气候承诺纳入一个具有正财务回报和明确的ESG风险和绩效指标的框架内。凭借每家公司独特的定位和专业知识，他们建立了领先的合作伙伴关系，以实现大规模脱碳。

ACTUAL将提供首开先河的数字工具包，使各组织能够快速做出规划和采取脱碳行动。GAV的专业知识植根于组织转型、保护管理和发展融资，特别是在新兴市场。他们将共同为现代企业提供一个可实现复杂气候目标的中心解决方案。通过与Bioassets合作，GAV和ACTUAL可以为企业提供和构建高质量碳信用，以实现其当前和战略性的管理目标。

GAV高级合伙人William Byun表示：“在这种迅速变化的商业格局中，我们的合作关系不是一种零敲碎打的抵消购买方法，而是调动关键的技能和资产来帮助企业构建一种整体性的ESG和减碳方法。”

最近，东南亚最大的自然资源综合企业之一也参与了这项合作，以全面审查在其工业化工厂和农业综合企业发展方面的所有当前业务和运营，以寻求在减碳变得日益关键的世界中实现长期范式转型的途径。

“Bioassets在生产高质量、经过认证的碳抵消服务方面拥有悠久的历史，能够解决额外性和永久性障碍需求。 我们的抵消服务已帮助银行、保险公司、航空公司等领先公司以及其他公司实现了碳抵消目标。”

GAV、ACTUAL和Bioassets之间的合作可帮助各家公司实现有意义的脱碳。 脱碳是人类面临的最紧迫挑战之一，对于拥有许多运动部件的大多数企业来说，脱碳是一项极其复杂的工作。企业需要一个能在解决方案尚不知道的情况下即可提供集成计划的合作伙伴。GAV和ACTUAL提供脱碳计划构建、变革管理、组织转型和完整的ESG软件工具套件，帮助企业快速行动，创造动力，并在现实世界长达数十年的减排之旅中保持不断进步。 在由于技术或其他限制因素尚未实现减排的情况下，Bioassets可利用合作关系实现对剩余排放的高质量抵消。

“ACTUAL的软件已使全球和国家规模的项目快速发展，使各组织首次实现快速规划场景并设想前进的道路，产生规模化的积极影响。组织的碳转型对于实现COP26期间宣布的雄心勃勃的净零排放承诺至关重要，我们很荣幸能与Bioassets合作，帮助企业实现这一目标，”ACTUAL联合创始人兼总裁Karthik Balakrishnan博士表示。

此次合作已正式启动，有意与之合作的企业可以联系ACTUAL联合创始人兼总裁Karthik Balakrishnan了解更多信息。

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GAV等三家企业联手助力企业实现总体脱碳 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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