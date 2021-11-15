上海2021年11月15日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月5日至10日，全球科学与技术的创新者丹纳赫集团以“链接全球技术，赋能中国大健康”为主题亮相进博会。作为四年参展的常客，今年的进博会丹纳赫首次以全新品牌形象亮相，首展多项全球领先创新成果，实现集团全球产品首发之最。



丹纳赫进博会展台

作为丹纳赫集团旗下公司，爱色丽彩通以“守护生命”为契机携医药及包装色彩数字化服务项目与创新解决方案，展示了从概念创意到设计，色彩检测到颜色数据化规范和管控，用科学和技术全流程全心守护生命安全与健康，绘就”可持续管理“智慧蓝图。色彩技术革新者爱色丽和色彩艺术制定者Pantone彩通将于此次进博会共同推动各行业色彩领域的纵深发展，携手构建数字化的协同创新体系，促进中国色彩产业数字化的深度融合。

全方位数字化医药色彩检测 助力各环节质量控制

颜色开发与控制是医药生产过程的关键。2021年正值中国加入WTO 组织20周年，中国已发展成为世界第二大经济体。在过去几十年里，医学领域也取得了突破性进步，其中就包括色彩的演变。然而药剂或药片色彩的稳定一致，仍然是一项重大挑战。

作为全球色彩测量和数据化分析专家，爱色丽先进的创新解决方案适用于各类不同形态和基材的中药和西药，应用于众多全球企业、政府或科研检测机构。爱色丽便携式和台式测色仪凭借其精湛的传感器及完整的跟踪系统，对所有测量进行准确追溯，消除照明不当或随机目视检查引起的常见目视误差，确保多个供应商、工厂和品牌商之间的色彩一致性并提升合格率。爱色丽彩通色彩解决方案借助Pantone彩通强大的色彩数据库和全世界公认的Pantone色彩标准和色彩趋势预测，提供药物溶液颜色测定, 通过快速显示中国药典标准液对应色号，进一步拓展数字化技术在细分场景、领域的联合研发合作，助力实现准确的药物溶液颜色管理。



爱色丽Ci7x00系列积分球式台式色差分析仪

一站式包装色彩检测方案强劲发力 加速自动化色彩管理

色彩具有“一见钟情”的魔力，帮助产品从货架上脱颖而出。医药等受监管的行业，通常都会采取更严格的包装质量控制。为确保在整个工作流程以及全球范围内对色彩进行轻松测量、控制和评估，爱色丽彩通与客户紧密合作，确定工作流程中的难点，并根据特定需求和增长机会提供一站式行业领先的包装色彩检测方案。从产品包装的定标、设计阶段，到配色、印刷和成品阶段，爱色丽彩通提供包装配色色彩标准、包装色彩管理软件和包装色彩设计仪器等众多定制工具，帮助简化工作流程。

在“互联网 +”时代发展的浪潮下，各行业自动化、智能化的发展劲头日渐旺盛。作为色彩行业的革新者，爱色丽彩通推出全新自动化色彩扫描方案，通过全自动扫描设备监测色彩并在其出现任何偏差时警示操作人员，提高工作流程效率。

丹纳赫全球副总裁，中国区集团总裁彭阳表示：“作为行业的领军企业，丹纳赫非常注重行业生态圈的建设和发展。同时作为‘进博会’的常客，丹纳赫期待在这一绝佳的平台，与各界共建合作共赢的新型合作伙伴关系，助力中国大健康生态圈的建设和发展。” 在这个国际化的平台上，爱色丽彩通本次展出旨在为色彩行业数字化转型提供新思路，打造新范本，携手更多企业用户绘就自动化数字色彩管理的智慧蓝图。

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爱色丽彩通携色彩数字化转型创新成果亮相进博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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