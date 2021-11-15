七百余中国籍跨境电诈嫌疑人被遣返，江苏法院首批宣判87人酒店

原标题：七百余中国籍跨境电诈嫌疑人被遣返，江苏法院首批宣判87人 2019年10月，蒙古国警方在其首都乌兰巴托抓获790余名中国籍电信诈骗犯罪嫌疑人并将759人移交我国警方，经公安部刑侦局部署，该案指定由江苏警方立案管辖、侦办。 澎湃新闻（www.thepaper.cn）11月15日从江苏省高级法院获悉，省高院当天组织南通、淮安、盐城、泰州四个市的五家基层法院对上述跨境电信网络诈骗系列案的首批10个案件公开宣判，以诈骗罪判决87人十五年至八个月不等的有期徒刑，并处罚金计1132万余元。 据媒体此前报道，2019年，一些电信网络诈骗犯罪团伙头目召集人员赴蒙古乌兰巴托市，藏匿在酒店内对我国民众实施诈骗，手法包括网络交友、诱导投资、赌博诈骗和荐股诈骗。当年10月29日，蒙古国执法部门在4家酒店内抓捕790名中国籍犯罪嫌疑人，缴获近千台电脑、数千部手机等作案工具，后将其中759名犯罪嫌疑人遣返我国。 据江苏高院披露，上述人员分为四个犯罪团伙，其中黄某某犯罪集团人数最多。审理查明，2018年以来，黄某某组织数百人在柬埔寨、蒙古等地实施跨国电信网络诈骗，并形成犯罪集团。目前，该系列案件诉至法院的有…