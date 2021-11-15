增防疫旅馆量能 合意短租方案明年1月启动

【大纪元2021年11月15日讯】（大纪元记者林紫馨台湾台北报导）为因应明年过年国人返台后的 防疫 旅馆 量能，交通部 观光局 再度推出“合意短租”方案，预计实施期间为明年的1月1~31日，合意短租方案每房、每晚不得超过新台币3千元，观光局表示，希望可以有超过1,400房来支应防疫旅馆。 过年期间 防疫 旅馆 量能吃紧，交通部 观光局 宣布将启动合意短租使用旅馆协助防疫措施。观光局副局长周廷彰表示，合意短租方案实施期间为明年1月1日到1月31日，15日已经和各县市政府讨论相关草案，由地方政府预先和 旅宿 业者媒合，观光局每房每晚将以3千元包下，目标希望可以比今年1,400房还要多。 另外，观光局15日上午针对防疫旅馆相关议题与各县市政府开会，周廷彰说，会中有向地方政府说明防疫旅馆的订房平台要即时更新，以及合意短租方案，希望地方政府能多去媒合旅馆业者，以增加量能。除此之外，请地方政府注意防疫旅馆业者不能任意涨价，若有任意涨价情形，就要依照相关规定处理。 另外，有防疫旅馆业者反映，因清洁消毒等作业流程，可能导致旅馆无法接到两轮检疫旅客，周廷彰表示，会持续和各旅馆公会加强沟通，根据目前防疫指…