去拉萨 遇见最好的自己旅游西藏拉萨_新浪时尚_新浪网

也许你去过拉萨，也许你没去过拉萨， 但对每个人来说，都是‘回到拉萨’。 [来源：另一半星球] 01 “回到拉萨，回到了布达拉 在雅鲁藏布江把我的心洗清 在雪山之颠把我的魂唤醒 爬过了唐古拉山遇见了雪莲花” 每次听到摇滚老炮郑钧的这首《回到拉萨》，就很想去拉萨。 更多的，是一种想念之情。 虽然没去过，但也十分想念，这大概就是西藏、是拉萨独具的魅力。 就像郑钧当年写出这首歌时，也并没去过拉萨，但他用的是‘回’这个字。 其实很多旅人都是这样。没去拉萨时，天天盼着要去拉萨。真正抵达拉萨时，心中更多的不是激动，而是平静。 因为你看到的一切，都是在梦中见到过无数次的场面。你见到的人，听到的声音，都有一种深深的熟悉感。 拉萨就这样这样一个特别的存在，让人感觉仿佛与之有着前世今生的羁绊，即使从未来过。 高高的海拔，代表的那种遥远，在漫长的年岁里缔造出一种永恒的浪漫和梦幻。 世界之大，西藏拉萨，她却是最高的一座城，也是最远的一座城，更是最具信仰的一座城。 所以我们总是想要去拉萨。 02 每个人心中都有一个拉萨。可能是郑钧歌谣里的拉萨，也可能是无数电视电影里拍到的，又或者是从书本里读到的。