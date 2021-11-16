“旅游+”打造乡村振兴新引擎 宜兴市新联会走访中传华夏在建项目_新浪财经_新浪网

民族要复兴，乡村必振兴。为了深切感受新时代农村翻天覆地的变化，认识乡村振兴的重大意义以及绿水青山的环保理念，江苏宜兴市新联会于2021年11月10日，在宜兴太华镇石门村举办了“会员走进新农村，党史讲到田野上”的主题活动。宜兴市委统战部副部长、市台办主任应鹏，太华镇统战委员会黄茜，综合联络科科长夏晓玲等参加活动。 图：“会员走进新农村，党史讲到田野上”主题活动 在宜兴市太华镇石门村书记曹凯的带领下，宜兴市新联会会员们一同参观了石门村，感受社会主义新农村飞速发展的变化。期间，宜兴市委统战部副部长、市台 办主任应鹏，太华镇统战委员会黄茜，综合联络科科长夏晓玲等一行人参观了由中传华夏投资建设的蓝城宜兴·桃李春风项目。并对该项目在乡村振兴中起到的关键作用给予肯定。应鹏表示到：“希望蓝城宜兴·桃李春风可以秉持初心，积极实践社会主义新农村建设，毕竟绿水青山就是金山银山。” 图：宜兴市新联会参观蓝城宜兴·桃李春风项目 图：宜兴市新联会参观蓝城宜兴·桃李春风项目 太华镇统战部工作负责人表示：“随着云岭隧道的开通、宜长高速的修建，深养闺中的石门村迸发出了强大的发展潜力，一批优质旅游服务业项目纷至沓来。石门…