北京2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 亚洲洁能资本投资控股有限公司（Asia Clean Capital, 缩写“ACC”）对外宣布与福建省安泰建材实业有限公司合作的10.5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目已顺利并网运行。

福建省安泰建材实业有限公司隶属于晋江腾达陶瓷有限公司，公司创立于1985年，经过三十六年的行业深耕，腾达已发展成为福建省著名商标、中国陶瓷行业著名品牌，产品享誉国内并畅销全球60多个国家。

2003年，腾达公司在晋江投资新工业园区 — 福建省安泰建材实业有限公司，ACC光伏发电系统安装在工业园的屋顶，所产生的绿色光伏电能将以双方协商一致的折扣电价出售给安泰建材实业有限公司，确保持续降低园区的用能成本。

除了降低运营成本带来的经济效益，10.5兆瓦分布式光伏发电系统所产生的环境效益同样显著。ACC光伏发电系统在其设计的25年全寿命周期内，累计可输出绿色光电2.6亿度。光伏清洁电力每年可帮助园区减少煤炭使用约3300吨、减排二氧化碳8900吨、减排二氧化硫1720千克、减排氮氧化物1924千克，以及节约用水13000吨。

腾达陶瓷是中国最具价值500强品牌之一，ACC公司很荣幸与腾达陶瓷携手合作安泰工业园区的光伏发电项目。在推进社会经济转型、实现中国‘双碳’目标的新时期，ACC公司期待帮助更多像腾达这样有社会责任感的企业，通过实施清洁能源系统减少能源成本和碳排放，实现可持续发展。

亚洲洁能资本与安泰建材实业10.5兆瓦屋顶分布式光伏发电项目并网投产 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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