TerraPay联手MTN助力实时国际汇款

– 自2020年4月以来,TerraPay一直在为汇入乌干达境内移动钱包的国际汇款提供便利

– 现在将重点扩大到将数字汇款汇出到主要国际通道

荷兰海牙2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球支付基础设施公司TerraPay今天宣布与MTN集团旗下的乌干达领先电信运营商MTN Mobile Money Uganda Limited建立合作关系。此项合作关系将使MTN Mobile Money Uganda Limited能够促进国际跨境数字汇款和快速向印度和中国等地区的收款人转账。

TerraPay partners with MTN Mobile Money Uganda Limited to aid real-time international money transfers into key international corridors