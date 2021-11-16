– 自2020年4月以来，TerraPay一直在为汇入乌干达境内移动钱包的国际汇款提供便利

– 现在将重点扩大到将数字汇款汇出到主要国际通道

荷兰海牙2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球支付基础设施公司TerraPay今天宣布与MTN集团旗下的乌干达领先电信运营商MTN Mobile Money Uganda Limited建立合作关系。此项合作关系将使MTN Mobile Money Uganda Limited能够促进国际跨境数字汇款和快速向印度和中国等地区的收款人转账。



TerraPay partners with MTN Mobile Money Uganda Limited to aid real-time international money transfers into key international corridors

自2020年以来，TerraPay一直为MTN Mobile Money Uganda Limited的移动钱包提供入境汇款服务。TerraPay致力于建设连接全球移动钱包和银行的全球支付高速公路，旨在培养每个人的包容性、独立性、数字移动性和自主性，目前已增开出境汇款通道。

TerraPay东非和南非地区总监Willie Kanyeki在发布会上表示：“自去年以来，TerraPay已与MTN Mobile Money Uganda Limited合作，作为一家数字支付基础设施公司，为东非地区的移动钱包提供入境汇款支付服务。现在，随着合作关系的扩大，我们将为汇往印度和中国等国家的国际出境支付提供便利。在这些国家的移民的朋友和家人收款人现在可以获得可靠、实时和方便的小额票汇通道，可连接我们的全球40亿以上的银行账户和15亿以上的移动钱包网络。

MTN Mobile Money Uganda Ag.首席执行官Stephen Mutana在谈到此项合作时 表示：“此项合作是一个真实的见证，证明了MTN集团通过合作建立强有力生态系统的平台战略，我们将继续投资我们的平台并将其扩大到乌干达以外的消费者和企业，因为我们相信每个人都应该享受现代互联生活的好处。”

“我们还相信，移动支付不应局限于国界，而这一切的赢家是MTN移动钱包客户，他们将直接通过自己的手机，体验从中国和印度发送和接收资金的无缝用户体验。”

Stephen继续解释说，MTN移动钱包一直处于推动乌干达金融包容性的前沿。在乌干达的社会和商业人群中，移动转账服务的普及程度持续上升。这在很大程度上得益于移动支付的日益普及以及日益增长的无现金交易需求。

TerraPay先进的互操作引擎以及可扩展和灵活的技术实力将帮助合作伙伴及其客户和企业在一个完全受监管、可扩展、安全、透明和高效的平台上发送和接收款项。

TerraPay已成为领先银行、汇款运营商、移动钱包运营商和金融机构促进无国界数字交易的全球合作伙伴。作为一家B2B公司，TerraPay与其他企业合作，帮助他们利用其敏捷、安全和可扩展的技术平台来增强客户在汇款、支付和跨境支出方面的价值主张。TerraPay的足迹遍布全球94个国家和地区。

TerraPay联手MTN助力实时国际汇款 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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