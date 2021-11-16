上海2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV集团（以下简称“TUV莱茵”）与德希尼布能源集团在巴黎签署战略联盟合作协议，双方将携手为基础设施、能源、化工、采矿以及金属等领域的客户提供项目管理咨询服务，拓展全球市场。



TUV莱茵与德希尼布能源集团建立战略联盟合作关系

根据协议，双方将针对联盟的目标、机制、应用行业及服务等进行探讨与确认，并在未来五年内充分发挥各自作为全球行业龙头企业的优势，在众多领域共享咨询经验和专家资源，包括共享双方在项目管理、商业和合同管理以及相关技术学科领域超过20,000名合格的专家资源。此次合作通过联盟的方式迅速有效地将双方的项目管理咨询服务拓展到更多行业及新兴市场，为全球客户创造更多高价值的服务。

在能源工程技术领域，德希尼布能源集团作为行业领军者，在全球34个国家运营，不仅在液化天然气、氢气、乙烯生产方面占据领导地位，在蓝氢、绿氢、化学及二氧化碳可持续管理方面的业务也持续增长。

“新技术、新产品和新要求正在重塑我们每天的生活，我们的世界正在持续不断地改变，TUV莱茵也在顺应这些变化。”TUV莱茵工业服务及信息安全全球执行副总裁彼得·拉纳表示，“我们的终极目标就是通过提供全球化、市场驱动以及创造性的服务来满足客户需求，德希尼布能源集团是一家能源转换领域全球领先的工程技术公司，我们为两家公司之间展开的战略合作而感到自豪，并充满期待。”

目前，TUV莱茵工业服务与信息安全已在国内外累积了上百个石油天然气、化工、制药、电力及新能源行业的项目经验，建立了业内领先的咨询服务模式。TUV莱茵长期致力于提升与保障企业安全生产水平，在高速发展的同时，帮助企业在项目管理咨询等方面与国际先进技术接轨，实现企业卓越经营。

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