北京2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 11月10日，由Nutanix举办的.NEXT Conference | CHINA 2021在线上举行。浪潮与Nutanix继续加深合作，联合推出两款inMerge超融合产品，面向传统业务持续上云，AI、多云、边缘等新兴应用场景的快速发展，为企业数字化加速提供更加多元化的基础架构解决方案。

浪潮信息总裁彭震表示：“用超融合的方式构建混合云，对客户来说即开即用，是非常方便的IT提供方式。浪潮新一代M6服务器相比上一代产品性能大幅提升，其中整体计算性能提升46%，应用测试Redis的延迟降低46%，TPS提升45%，基于M6服务器的全新inMerge超融合产品，将为客户的信息化建设带来全新的体验。”

全球的数字化转型已进入倍增创新阶段，云计算是数字化的重要生产工具。国内市场正处于上云深化推进的发展阶段，企业上云从互联网用户向传统行业用户快速渗透。传统行业用户业务复杂，稳态和敏态的业务模型同时服务成为常态，并对数据安全有非常高的要求。超融合架构面向云原生，通过计算、存储和网络的融合，实现模块化的无缝横向弹性扩展，具备部署可靠性高、周期短、运维、管理简便等特点，是企业快速上云的最优选择。

全新一代inMerge超融合一体机在产品密度、计算、存储资源方面进行了充分优化，将更好地应对私有云、混合云、边缘云等多种场景，为用户提供更广阔的多元视角，同时可以实现同集群配置，支持与上一代产品协同工作，保障用户的业务升级简单而平滑，帮助用户快速构建更易部署、高扩展、软件定义的云基础设施。

浪潮 inMerge1000M6L ： 面向虚拟化、私有云、多云管理等云计算通用场景，inMerge1000M6L能够稳定支持目前主流虚拟化平台，并针对存储进行优化，实现存储和计算性能均衡配置，保障节点扩展下整体性能的线性增长，更加便于企业云基础设施资源的扩容及管理。系统采用的NF5280M6服务器，计算性能相较上一代平台提升了46%，并刷新了5项Spec CPU测试世界纪录。

面向虚拟化、私有云、多云管理等云计算通用场景，inMerge1000M6L能够稳定支持目前主流虚拟化平台，并针对存储进行优化，实现存储和计算性能均衡配置，保障节点扩展下整体性能的线性增长，更加便于企业云基础设施资源的扩容及管理。系统采用的NF5280M6服务器，计算性能相较上一代平台提升了46%，并刷新了5项Spec CPU测试世界纪录。 inMerge1000M6G：面向大中型企业VDI、图形计算等场景，inMerge1000M6G实现了CPU+GPU异构计算资源统一管理，支持影子克隆技术，可将桌面启动时间缩减50%，方便用户在更多领域使用GPU提升业务效率。

基于浪潮服务器硬件平台搭载Nutanix超融合软件的浪潮inMerge超融合系统，实现多云管理、DBaaS类数据库应用、跨云网络安全管理等服务，在银行、保险、证券、医疗、能源、教育和制造等行业得到广泛地应用，帮助客户更加轻松的构建和使用混合云。

以多数据中心特征显著的证券行业为例，证券用户通常拥有交易所、企业以及灾备三大数据中心，IT基础架构要求具备灵活性、可扩展性、易用性和安全性等特点。浪潮inMerge超融合一体机为诸多证券公司构建安全灵活的基础实施，快速无感集群扩容满足快速变化的前端业务需求，可靠易用的管理功能支撑用户对多数据中心的高效管理。在浪潮inMerge超融合一体机的助力下，证券行业正在为千万用户带来优质的交易体验。

未来，浪潮inMerge超融合一体机将发布更多面向不同场景的优化解决方案，支撑各行业云化转型。作为全球领先的计算产品及方案提供商，浪潮将与超融合基础架构解决方案的先驱者Nutanix持续深入合作，共同打造更为高效、集约的数据中心基础架构，赋能企业未来数据中心的升级与演进，在数字化转型中占得先机。

浪潮与Nutanix联合发布全新inMerge超融合一体机 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com