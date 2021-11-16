2021年8月正式投产，致力于打造集威士忌、艺术与文化于一体的世界级旅游目的地

四川峨眉山2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为全球领先的威士忌生产商之一，保乐力加集团（Pernod Ricard）宣布，其位于四川省峨眉山的叠川麦芽威士忌酒厂于今日正式揭幕，这标志着首个由国际烈酒与葡萄酒集团在华投资兴建的麦芽威士忌酒厂正式投产运营，这也将进一步巩固保乐力加集团在中国威士忌市场的行业领先地位。



叠川麦芽威士忌酒厂全景图

保乐力加计划在十年间为叠川麦芽威士忌酒厂投资10亿元人民币，彰显了保乐力加对中国市场的坚定承诺 — 为广大消费者带来全新的标志性产品与非凡体验，并持续助力中国经济增长与社会可持续发展。

保乐力加亚洲主席兼行政总裁齐德辉（Philippe Guettat）表示：“保乐力加深耕中国市场已三十余年，我们非常荣幸能够在中国的蓬勃发展中发挥我们的作用。我们希望利用自身作为行业领导者所具备的先进酿酒工艺，结合峨眉山享有盛名的优质水源，打造出具有中国特色的标志性麦芽威士忌。酒厂首席酿酒师杨涛先生与我们在苏格兰的酿酒大师团队紧密合作，将纯正的威士忌酿造工艺引入中国。今天，酒厂的正式揭幕是这一征程上的又一个里程碑。我们期待与全世界的威士忌爱好者共享这一愿景，共饮来自叠川麦芽威士忌酒厂的单一麦芽威士忌产品。”



叠川麦芽威士忌酒厂蒸馏车间

从建筑设计到酒厂命名，“叠川”充分体现了中国传统二元对立的哲学观念：事物相互对立，又相互依存。“ 叠川”两个汉字，源于当地风土与人文，“叠”寓意“丰富饱满、层次分明”，“川”象征来自四川。二字巧妙组合，充分演绎出峨眉风光的“山与水”、威士忌产品的“清与烈”、以及酒厂建造的“始与末”。



叠川麦芽威士忌酒厂景观走廊

保乐力加立志将叠川麦芽威士忌酒厂打造成四川乃至中国的文化地标，创造与众不同的精致欢聚体验。酒厂由屡获殊荣的如恩设计研究室（Neri&Hu）操刀设计，永恒的建筑与自然风光、周围环境和谐统一。设计中又融入了威士忌酿制过程中的艺术美学，恰如其分，相得益彰。此外，酒厂还将是一个艺术作品的永久展出地。首先面世的是中国当代先锋艺术家展望先生的艺术装置作品《分形结构 — 山水无限》。该作品充分利用酒厂周边的自然环境元素，彰显对当地风土的礼赞。更值得一提的是，位于厂区的游客中心也将于2023年正式开放，有望在十年内吸引约200万名游客，进一步助力提升四川文化影响力，促进当地经济发展。

尊重过往，希冀未来，叠川麦芽威士忌酒厂秉承保乐力加集团《2030企业社会责任行动方案》的战略规划，力求“滋养风土”并坚持“循环再生”。酒厂致力于实现碳中和，在运营过程中100%使用可再生电力，最大程度减少天然气的使用，并通过参与四川当地的沼气工程项目以抵消部分碳排放量。酒厂生产过程中产生的废水100%得到有效处理。此外，酒厂的建造也采取了保护当地自然资源与环境的方式，使用回收材料与本地材料，从而减少碳足迹。



叠川麦芽威士忌酒厂橡木桶

齐德辉表示：“从精心酿造的美酒到匠心独运的设计构思，我们坚信叠川麦芽威士忌酒厂的单一麦芽威士忌产品与沉浸式互动体验将成为四川乃至中国的新标杆。我们期待将叠川麦芽威士忌与“创享欢聚”的理念从中国传递至全世界。”

保乐力加叠川麦芽威士忌酒厂于峨眉山正式揭幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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