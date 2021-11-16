台北2021年11月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — GuardKnox为下一代移动出行提供高性能安全解决方案的技术公司，科络达是全球一站式整车OTA升级和远程诊断解决方案提供商。今天科络达、GuardKnox正式宣布战略合作，为汽车制造商提供无缝的OTA更新和点对点通信安全解决方案 。 集成GuardKnox确定性车载网络安全的通信锁定方案，科络达将赋能车企OEM客户为下一代安全、互联和自动驾驶汽车保驾护航。

随着下一代移动技术的成熟，OTA 升级成为让汽车OEM 车辆软件和固件更新更有效率、更无缝的必要技术。借助科络达OTA升级，OEM 可以远程提供新的功能、增强性能和安全补丁，以提升驾驶体验和车辆安全。此外，科络达差分技术获得国家发明专利，可将更新包大幅减少高达95%，缩短更新时间。

GuardKnox联合创办人兼首席执行官Moshe Shlisel 表示：“从手机到电脑，再到现在的汽车，OTA 更新是未来趋势。科络达是我们不可或缺的合作伙伴，让我们为客户提供惊艳的车辆服务。 GuardKnox领先的安全解决方案，减少了车企和一级供应商车辆召回，同时为车主提供在线更新，以崭新的功能，改变驾驶员和乘客与汽车互动的方式。 ”

GuardKnox为车辆网络开创了专利方法，该方法使用安全的 SOA 解决方案，使任何 ECU、高性能计算机 （HPC） 或域控制器都可以用作全车计算平台。通过将SOA功能集成到ECU中，GuardKnox可以极大化联网和自动驾驶汽车的功能和安全性，同时降低开发订制车辆软件和服务的复杂性，并为车企和第三方创造新的收入。此外，GuardKnox能加速软件开发，启用更广泛的功能，并降低了开发和维护软件的成本。Carota一站式OTA解决方案将与GuardKnox SOA平台并肩，达成整车OTA升级的安全着陆点。

科络达创办人兼首席执行官吴柏仪（Paul Wu） 先生表示：“我们很高兴能与GuardKnox达成战略合作， 为我们的客户提供安全且全面的 OTA 解决方案。 OTA更新对保持车辆软件和固件实时更新至关重要。科络达的目标是成为全球联网汽车OTA 升级和远程诊断领域软件服务核心提供商 ，多数中国汽车制造商已经采用了我们的OTA方案。”

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强强联合 GuardKnox、科络达为汽车OEM提供OTA和网络安全解决方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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