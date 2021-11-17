河北5市多地通告+提示：石家庄长安区、鹿泉区、晋州市、新乐市…_河北新闻网

河北5市多地通告+提示：石家庄长安区、鹿泉区、晋州市、新乐市… 2021-11-17 02:37:32 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 河北5市多地发布最新通告+提示 邯郸市峰峰矿区 峰峰矿区疾控中心 紧急寻找805公交同乘人员的公告 2021年11月14日，峰峰矿区疾控中心接到邯郸市疾控中心协查函，北京确诊病例刘某某的次密接张某某于11月11日从邯郸乘805公交到峰峰矿区，现将具体情况公告如下： 张某某于11月11日19:20到达邯郸火车站，出站后于20:00左右乘805公交（末班车）到峰峰矿区烟草公司站下车。 请在同时段乘坐上述公交，可能与张某某有过接触的人员看到公告后，立即向当地疾控机构及所在镇、村（社区）报告，并主动配合接受核酸检测及其他防控措施。 请广大群众关注官方权威发布，主动提供信息，不信谣，不传谣，不造谣。同时，要进一步提高防范意识，主动接种新冠病毒疫苗，出门佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离、推广分餐公筷、垃圾分类投放、看病网上预约等文明健康生活习惯，保护好自己和家人的健康。 峰峰矿区疾控中心电话：5321703、5321705 峰峰矿区疾病预防控制中心 2021年11…