首都功能核心区酒店非必要不承办会议核酸酒店_手机网易网

首都功能核心区酒店非必要不承办会议 2021-11-17 16:54:06 北京商报 北京商报讯（记者 陶凤 王晨婷）11月17日，北京市召开疫情防控新闻发布会，市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，要严控 酒店 承办会议、培训。全市酒店严控承办各类全国性会议、培训，首都功能核心区酒店非必要不承办会议、培训。 严格参会人员管理。14日内有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在县（市、区、旗，下同）旅居史，或14日内有陆路边境口岸所在县旅居史，以及入境未满21天等健康码异常、行程不明的涉疫风险人员不得在酒店参加会议、培训；所有参加会议、培训人员须持48小时内 核酸 检测阴性证明和"北京健康宝"绿码。酒店承办的会议、培训实行闭环管理，参会人员不得外出。 同时，严格酒店防控措施。酒店要压实"四方责任"、落实"四早"要求，坚持"谁承办、谁负责"，酒店承办会议、培训等聚集性活动，应严控人员规模和时长，严格落实测温、扫码验码、戴口罩、保持安全距离等各项常态化疫情防控措施，严防聚集性风险，持续做好环境通风消杀、员工健康管理、定期核酸检测和相关物品、环境检测筛查。严格酒店入住管理，进（返）京人员办理酒…