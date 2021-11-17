酒店精选服务，到底是品牌良策还是服务降级？经济型五星级酒店万豪酒店希尔顿_手机网易网

图片来源@unsplash 文丨空间秘探（ID：MESPACE007），作者丨许柚 近日， 万豪 国际集团大中华区首席发展官郁国刚接受媒体采访时表示，“未来，我们第一个希望能够加快精选服务 酒店 品牌在中国的特色，第二要继续加强在（大中华区）更多目的地、更多三四线市场的布局。” 数据显示，在新签署的酒店协议中，万豪国际集团旗下精选服务品牌酒店占比已超过一半——精选服务酒店，正成为包括万豪在内诸多酒店集团的扩张良策。 精选服务酒店，“厮战”中国市场 于万豪而言，精选服务品牌正在助力其大中华区业务的高速增长。除了经典的精选服务品牌万枫、万怡、福朋喜来登等正在继续巩固在重点区域以及新目的地的布局之外，聚焦千禧一代的Moxy酒店、崇尚生活本质之美的AC Hotels、专为追求健康生活方式的现代旅行者而设的源宿品牌等，也在陆续被引入，并持续加速扩张。 不过，万豪并非唯一在中国市场借精选服务品牌大举扩张的国际酒店集团。比如洲际旗下智选假日酒店，便作为中端精选服务类酒店品牌，实现高质量的稳健发展。此外，2019年登陆中国的高端生活方式酒店品牌逸衡，也是洲际借以撬动市场的精选服务品牌。 对本土市场同样…