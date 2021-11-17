河北沙河：以“旅游+”模式 打造乡村振兴新引擎_河北新闻网

河北沙河：以“旅游+”模式 打造乡村振兴新引擎 2021-11-17 10:00:50 来源：河北新闻网 扫码阅读手机版 河北新闻网讯（通讯员张允）河北沙河市蝉房乡围绕“山水福地、魅力蝉房”品牌，着力发展新兴旅游业态，全面做大做强旅游和现代农业，打造乡村振兴新引擎。 产业+旅游 发展旅游项目。 通讯员张允摄 蝉房乡优化产业结构，定期举办新型农民培训班，淘汰落后品种，引进各类优质品种，建立果品冷藏保鲜库，果树医院，助推科技发展。依托“三优”苹果栽培示范基地，引导工商资本逐步打造大台苹果、前王峪梨、万颐采摘园等农业开发项目，形成一村一品的经济发展布局。建设果品交易市场两座，注册“大台”苹果、“蝉房香”板栗等名优品种注册商标，实现产品品牌化。 民宿+旅游 特色民宿。 通讯员张允摄 蝉房乡依托传统古村落、石头房、石板路等现有资源，进行统一管理、开发、经营、设计，实现管理模式正规化，打造民宿旅游新名片。打造农家院、采摘园共12个，充分挖掘现代服务业的发展潜力，积极发展特色农产品，现有“大台”苹果、“蝉房香”板栗、“久川”香醋、“太行农庄”系列果品等品牌，达到“园区变景区、产品变礼品”，将现代农业…