腾盛博药荣获BioCentury百华协会“2021年度研发成就” 奖

中国北京和美国北卡罗莱纳州达勒姆市2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 腾盛博药生物科技有限公司Brii Biosciences（以下简称“腾盛博药”或“公司”，股票代码：2137.HK），一家致力于针对患者未被满足的需求以及重大公共卫生性疾病创新疗法开发的跨国企业，今日宣布公司在上海举办的第八届BioCentury中国健康峰会上荣获百华协会颁发的 “2021年度研发成就” 奖。此奖项充分肯定了公司在其新冠病毒单克隆中和抗体联合疗法BRII-196/BRII-198（“BRII-196/BRII-198联合疗法”）的研发上所取得的成就。

腾盛博药高级副总裁、生物制药部门负责人朱青博士表示：“我们非常荣幸能获得这一殊荣。该奖项认可了我们在科学上的卓越成就，以及我们为新冠门诊患者应对这一全球公共卫生挑战而推进创新疗法的能力。这一里程碑是我们与合作伙伴共同努力的成果，包括最初发现这些中和抗体的合作伙伴清华大学和深圳市第三人民医院、支持国际ACTIV-2临床研究的美国国立卫生研究院（NIH）下属的美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）、以及领导ACTIV-2临床研究的艾滋病临床试验组（ACTG）。”

仅不到18个月的时间，腾盛博药就将BRII-196/BRII-198联合疗法从最初的研究迅速推进到完成国际ACTIV-2的3期临床试验，试验结果显示，BRII-196/BRII-198联合疗法在临床进展为重度疾病和死亡高风险的新冠门诊患者中，与安慰剂相比其住院和死亡风险降低78%，具有统计学显著性，并且其临床安全结果优于安慰组。今年10月，腾盛博药已完成向美国食品药品监督管理局（FDA）提交BRII-196/BRII-198联合疗法紧急使用授权（EUA）申请。同时，也将国际3期临床的中期报告递交国家药品监督管理局（NMPA）药品审评中心（CDE）。

朱青博士表示：“随着我们继续抗击这一全球疫情，我们将与相关监管机构密切合作，在强有力的临床证据支持下，尽快将这一潜在的新治疗方案带给更多有重度临床疾病高风险的新冠门诊患者。"

BioCentury-百华协会中国健康奖项旨在表彰在中国医疗行业取得杰出成就，并对健康生态圈做出突出贡献的个人与企业。今年的奖项共分为六个类别：“年度研发成就”；“年度最佳并购”；“年度商业成就”；“年度最佳企业”；“年度人物”；和“年度女性领导人”。“年度研发成就”奖旨在表彰在中国的科学发现对研发药物产生直接影响，或在制药发展里程碑方面取得重大成就的一家企业。

关于BRII-196/BRII-198

BRII-196和BRII-198是腾盛博药与清华大学和深圳市第三人民医院合作从康复期的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）患者中获得的非竞争性新型严重急性呼吸系统综合症病毒2（SARS-CoV-2）单克隆中和抗体，特别应用了基因工程技术以降低抗体介导依赖性增强作用的风险，以及延长血浆半衰期以获得更持久的治疗效果。近期由美国国立卫生研究院（NIH）资助的ACTIV-2 试验 3期中期结果表明，BRII-196/BRII-198联合疗法在临床进展为重度疾病和死亡高风险的新冠门诊患者中，与安慰剂相比，其住院及死亡的复合终点降低78%，具有统计学显著性。目前的体外嵌合病毒实验检测数据表明，BRII-196/BRII-198联合疗法对广受关注的主要SARS-CoV-2 变异株均保持中和活性，包括以下常见的病毒变异株：B.1.1.7（“阿尔法”，Alpha）、B.1.351（“贝塔”，Beta）、P.1（“伽马”，Gamma）、B.1.429（“伊普西龙”，Epsilon）、B.1.617.2（“德尔塔”，Delta）、C.37 （“拉姆达”，Lambda）以及B.1.621（“缪”，Mu）。

BRII-196/BRII-198联合疗法在中国的2期临床试验已于2021年7月启动，目前正在北京地坛医院，广州市第八人民医院及深圳市第三人民医院等临床中心进行。针对中国近期出现的由“德尔塔”（Delta）变异株引起的新冠病例，腾盛博药已与中国政府机构和医院开展合作，捐赠了近3,000人份的BRII-196/BRII-198中和抗体开展临床救治，包括广东省、云南省、江苏省、湖南省、河南省、福建省、宁夏自治区、甘肃省、内蒙古自治区、黑龙江省、青海省、贵州省及辽宁省。目前，BRII-196/BRII-198联合疗法已救治了超过800例患者。

关于腾盛博药

腾盛博药生物科技有限公司（“腾盛博药”或“公司”；股份代号：2137.HK）是一家位于中国及美国的生物技术公司，致力于针对中国及全球重大感染性疾病（如乙型肝炎、人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染、多重耐药 (MDR) 或广泛耐药性 (XDR) 革兰氏阴性菌感染）及其它具有重大公共卫生负担的疾病（如中枢神经系统 (CNS) 疾病）开发创新疗法。欲了解更多信息，请访问www.briibio.com。

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