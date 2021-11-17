凝聚亚洲共识 结合中国特点

上海2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，具有亚洲特色、中国特点的首份《亚洲近视管理共识》在第三届中国眼镜人峰会暨2021国际近视管理与视光执业发展论坛期间发布。该共识由亚洲眼视光执业管理协会（AOMA）主导编撰，旨在结合国际经验和本土特色，推动亚洲眼视光行业近视管理规范发展。亚洲眼视光执业管理协会还将以共识为蓝本，推出视光执业认证项目，结合“筛、验、荐、配、校、维”六大要素，提升视光执业人员的专业服务能力。

根据国家卫健委调研数据显示，2020年我国儿童青少年总体近视率为52.7%，2019年为50.2%。北京大学中国健康发展研究中心主任李玲教授在会上强调：“中国近视发生率呈现低龄化、重度化的发展趋势。如果不加以及时的干预，近视进一步发展成高度近视，将大幅增加近视患者罹患各种眼部重疾几率，甚至致盲。提升近视防控科学标准，推动眼科医疗和视光服务高质量发展，已迫在眉睫。”



北京大学中国健康发展研究中心主任李玲教授

为推动近视的科学管理，亚洲眼视光执业管理协会历时两年，走访调研了亚洲各地近视管理发展情况，结合近视各环节措施，编撰而成《亚洲近视管理共识》。该共识以循证性、整体性、中立性和可操作性为定位，以视光中心服务为方向，全面整理和分析了全球近视管理各方面的最新研究成果。此外，共识结合亚洲特色和东方人的特点，充分考虑亚洲不同国家地区具有不同的发展阶段和法规环境，从近视基本介绍、背景、临床检查、护理流程、视光执业等方面为近视管理提供一份实用的科学指引和参考。

亚洲眼视光执业管理协会会长陈家伟表示：“《亚洲近视管理共识》凝聚了来自16个国家和地区的21位眼视光专家和学者的心血，是亚洲区域内国际合作精神的充分体现。共识借鉴了国际经验，结合中国实际，具有高度可行性。希望共识的发布能赋能中国眼视光行业发展，以统一的标准解决行业痛点，实现行业的专业化升级。”



亚洲眼视光执业管理协会会长陈家伟

作为全球视光行业的领导企业，依视路陆逊梯卡集团一直致力于中国近视防控工作，不断凝聚标准共识、建立行业规范、提升公众触达。2021年5月，集团携手亚洲眼视光执业管理协会启动“点亮星未来”近视管理培训认证项目，针对消费者的切实需求，从“筛、验、荐、配、校、维”六个维度给予消费者更科学的验配体验。在《亚洲近视管理共识》的编撰过程中，依视路陆逊梯卡集团也积极分享了深耕中国市场二十多年来的行业实践经验和洞察，并将参与推进后续视光执业认证项目落地。

依视路大中华区视力保健总裁林国樑表示：“非常荣幸能共同推动并见证《亚洲近视管理共识》的发布。这是我们和亚洲眼视光执业管理协会继5月启动‘点亮星未来’项目后共建行业规范的又一次重大努力，也很期待视光执业认证项目能够扎实推进。我相信统一的专业声音、统一的行为规范一定能切实为儿童青少年近视防控工作提速。”



依视路大中华区视力保健总裁林国樑

在峰会期间，温州医科大学眼视光医学部主任瞿佳教授分享了温州医科大学近年来在眼健康产业建设和发展方面的成功实践探索，并对共识的发布表示了认可：“制定规范、培养人才无疑能进一步促进构建眼健康‘全链条’产业体系，把科学规范的近视防控科学体系推广至全国各地，从而造福更多中国儿童青少年。”



温州医科大学眼视光医学部主任瞿佳教授

此外，与会专家就建立有中国特色的近视管理规范、视光执业认证、视光中心运营等方面的落地建设进行了充分探讨。温州医科大学附属眼视光医院教授吕帆、爱尔眼科医院集团副总裁杨智宽教授及亚洲眼视光执业管理协会秘书长叶卓锋等行业权威专家分别就共识解读、爱尔眼科近视防控实践模式、视光执业认证课程在中国的推动等话题发表了演讲。

《亚洲近视管理共识》出炉 推动建立视光服务规范 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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