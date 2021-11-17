众合云科率先完成电子化报销入账归档试点验收
北京2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，众合云科电子发票项目经北京市档案局、财政局、商务局、国税总局北京市税务局四部门一致评审，已达到试点要求，与字节跳动、国美、北京能源等行业领军企业一齐通过试点验收。众合云科电子发票项目包含增值税发票电子化报销、入账、归档等方案，将助力电子发票全流程管理与应用，助推数字经济快速发展。
数字时代已来，企业票据电子化刻不容缓
2017年，我国的“数字经济”便步入了快车道。
截至目前，我国数字经济增速已连续三年领跑全球，在疫情影响下的2020年仍旧保持了9.7%的高速增长，2020年数字经济规模更是高达39.2万亿元，占GDP比重38.6%，成为国民经济的主要组成部分。
紧跟国家政策，与时代并肩而行，才是企业生存发展之基，在“数字经济”的大时代背景下，众合云科一直在国家政策的指导下加速公司业务数字化的转型。
2021年，众合云科积极响应档办发〔2021〕1号 国家档案局办公室等四部门《关于进一步扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点工作的通知》要求，申请成为增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点单位，为国家会计档案电子化作出应尽贡献。
2021年初，国税总局开始在部分省市新办企业实施电子专票；十四五期间，电子发票试点工作将进一步深入推进。目前，大部分企业基于OA、企业微信、钉钉等协同办公平台，只实现了审批签字流程线上化，但是票据归档仍然在线下执行，财务工作人员票据审核工作量繁重，不仅操作繁琐、降低企业运营效率，还浪费社会资源。
灵活用工模式下，员工异地报销场景则更为普遍，报销凭证的归集、审核、归档面临更大的困难。因而建立会计凭证数字档案，实现业财税全业务流程端到端自动化集成，是打通财务数字化转型最后一公里。
科技驱动革新，财务数字化转型带来新改变
2021年初，众合云科技术创新中心联合财务共享中心、财税科技中心，开始探索发票电子化归集、自动审核与归档方案；3月初，众合云科提交的试点方案从30余家组织单位中脱颖而出，最终入选；10月，历经自主研发和四部委调研优化指导，众合云科正式通过增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点验收，在财务数字化领域踏出了坚实一步。
在本次试点项目中，众合云科依托在数字化领域的技术积累，公司财务处理效率获得提高。自动审票能力、财务凭证电子档案管理能力和异地报销与入账归档机制的构建，一方面大幅降低了财务工作人员的事务性工作压力，另一方面也进一步优化企业财务管理能力，打通业财税全流程。
未来，众合云科将持续在数字经济上加大投入，如构建Tax100财税知识体系，加入北京财税大数据研究会等，为数字经济的发展贡献力量。
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