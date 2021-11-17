北京2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，众合云科电子发票项目经北京市档案局、财政局、商务局、国税总局北京市税务局四部门一致评审，已达到试点要求，与字节跳动、国美、北京能源等行业领军企业一齐通过试点验收。众合云科电子发票项目包含增值税发票电子化报销、入账、归档等方案，将助力电子发票全流程管理与应用，助推数字经济快速发展。

数字时代已来，企业票据电子化刻不容缓

2017年，我国的“数字经济”便步入了快车道。

截至目前，我国数字经济增速已连续三年领跑全球，在疫情影响下的2020年仍旧保持了9.7%的高速增长，2020年数字经济规模更是高达39.2万亿元，占GDP比重38.6%，成为国民经济的主要组成部分。

紧跟国家政策，与时代并肩而行，才是企业生存发展之基，在“数字经济”的大时代背景下，众合云科一直在国家政策的指导下加速公司业务数字化的转型。

2021年，众合云科积极响应档办发〔2021〕1号 国家档案局办公室等四部门《关于进一步扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点工作的通知》要求，申请成为增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点单位，为国家会计档案电子化作出应尽贡献。



众合云科技术创新中心技术总监高小平讲解电子会计档案平台操作流程

2021年初，国税总局开始在部分省市新办企业实施电子专票；十四五期间，电子发票试点工作将进一步深入推进。目前，大部分企业基于OA、企业微信、钉钉等协同办公平台，只实现了审批签字流程线上化，但是票据归档仍然在线下执行，财务工作人员票据审核工作量繁重，不仅操作繁琐、降低企业运营效率，还浪费社会资源。

灵活用工模式下，员工异地报销场景则更为普遍，报销凭证的归集、审核、归档面临更大的困难。因而建立会计凭证数字档案，实现业财税全业务流程端到端自动化集成，是打通财务数字化转型最后一公里。

科技驱动革新，财务数字化转型带来新改变

2021年初，众合云科技术创新中心联合财务共享中心、财税科技中心，开始探索发票电子化归集、自动审核与归档方案；3月初，众合云科提交的试点方案从30余家组织单位中脱颖而出，最终入选；10月，历经自主研发和四部委调研优化指导，众合云科正式通过增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点验收，在财务数字化领域踏出了坚实一步。

在本次试点项目中，众合云科依托在数字化领域的技术积累，公司财务处理效率获得提高。自动审票能力、财务凭证电子档案管理能力和异地报销与入账归档机制的构建，一方面大幅降低了财务工作人员的事务性工作压力，另一方面也进一步优化企业财务管理能力，打通业财税全流程。

未来，众合云科将持续在数字经济上加大投入，如构建Tax100财税知识体系，加入北京财税大数据研究会等，为数字经济的发展贡献力量。

众合云科率先完成电子化报销入账归档试点验收 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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