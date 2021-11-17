上海2021年11月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第四届中国国际博览会（11月5日至11月10日）期间，伍尔特（中国）有限公司（以下简称“伍尔特中国”）以“一站式服务”为主题，携旗下多款明星产品亮相，全面展示了其跨行业多领域的创新技术、产品和解决方案。

伍尔特中国服务于多领域客户，并为各行业客户提供专属定制化解决方案。伍尔特丰富的产品线依靠严格可靠的质量管理制度，可轻松应对来自各行业的多元需求。进博会期间，伍尔特带来了卓越性能、高品质的明星产品。以M-CUBE®充电式工具系列为例，作为伍尔特明星产品，其搭载的全新智能电池技术，可有效提升续航能力及动力输出，满足钻孔装配、切割打磨、锤钻凿击等多种需求；服务于汽车后市场的全新上市的AP系列漆面护理组合方案，在展会现场展示了其卓越的使用效果，抛光+密封组合处理，专业搭配展现多效防护；针对物料、库存管理，ORSY® 系列系统可提供全方位的支持，为不同客户提供定制化选择，化简为繁，降本增效。

我们为建筑行业提供全线所需产品和配套的系统解决方案，通过系统化、品质保障的产品，贴合市场需求的持续化研发，强大的供应链体系成为客户信赖的合作伙伴，助力国内基础建设一站式升级。

我们为交通运输行业提供运营维保装备和运营维保专业服务，业务覆盖设备、车辆、商用车辆、铁路、站场等专业领域，为客户提供集成一体化的专业技术和经验。

我们为汽车行业提供维修保养美容等化工品和工具设备，通过优质的产品和专业的知识服务，帮助门店解决运营问题，并融合德式养车流程，推动行业标准化的完善，使“德式养车”理念影响越来越多的车主。

我们为装配维修行业提供全线的维修产品和完善的物料管理解决方案。凭借着创新的服务理念，并以客户需求至上的直销服务、德国标准制作的优质产品，我们获得了客户对伍尔特品牌的长期信任。为客户提供最优质的建议和选择，帮助每位客户选择最合适的产品及服务，这是我们不变的宗旨。

伍尔特深耕中国，在这个不断成长的优质市场，我们希望与国内客户一同携手前行，互利共赢，为各行业发展进程做出一份贡献。

世界互联，服务无界：伍尔特中国亮相第四届中国国际博览会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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